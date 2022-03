Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Sixers : 118-116

Bulls @ Wizards : 107-94

Pistons @ Nets : 123-130

Lakers @ Mavs : 110-128

Jazz @ Clippers : 115-121

[ITW] La place des femmes en NBA et les analytics avec Brittni Donaldson

- On savait que Paul George était susceptible de revenir cette semaine. On ne savait juste pas quand, ni dans quel état de forme "P13" pourrait aider les Clippers à stopper leur spirale de défaites. Trois mois après son dernier match, l'ailier All-Star a fait un comeback impressionnant contre le Jazz. Los Angeles l'a emporté en gommant un retard de 25 points, avec 34 points de Paul George, qui a activement participé à l'estocade finale (39-16).

Ces renversements de situation sont devenus la marque de fabrique des Clippers, qui doivent inquiéter leurs futurs adversaires dans le play-in tournament, qu'il s'agisse des Wolves ou du wagon de poursuivants (Pelicans, Lakers, Spurs) maintenant que George est de retour.

Rudy Gobert (9 pts, 16 rbds, 3 bks) et Utah sont dans le dur avec cette 5e défaite de suite. Le Jazz, 5e à l'Ouest, a maintenant le même bilan que Denver, 6e...

Preuve que ça ne va pas fort pour Utah, cette action invraisemblable à 10 secondes de la fin où Donovan Mitchell a pris une technique pour avoir demandé un temps mort alors qu'il n'en restait plus à son équipe. Chris Webber appréciera l'hommage...

Donovan Mitchell T'd up for trying to take a timeout when the Jazz had none left 😅 pic.twitter.com/OxdcvB9qQV — Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2022

- Comme on pouvait s'en douter après sa blessure à la cheville lors du dernier match, LeBron James n'a pas participé au déplacement des Lakers à Dallas. Résultat : une lourde et logique défaite, qui éjecte provisoirement L.A. du play-in tournament. Sans jouer, les Spurs se retrouvent 10e avec un meilleur bilan lors des confrontations directes.

Luka Doncic n'a pas eu de pitié pour les Lakers et a collé 34 points, 12 passes et 12 rebonds en 30 minutes, dans la lignée de sa deuxième partie de saison de niveau MVP. Malik Monk (28 pts), aka le bouc émissaire du community manager de la franchise, et Russell Westbrook (25 pts) ont fait de leur mieux, mais rien ne va dans le sens des Californiens en ce moment. Seul rayon d'espoir en vue, le retour prochain d'Anthony Davis, qui pourrait être en tenue cette semaine.

Giannis MVP de la nuit : le Greek Freak scotche Embiid au buzzer

- Le choc de la nuit à l'Est opposait Philadelphie à Milwaukee. Giannis Antetokounmpo a montré qu'il était le patron en menant son équipe à la victoire en Pennsylvanie. Le Greek Freak a rappelé quel joueur décisif il était dans les grands rendez-vous. Non seulement il a compilé 40 points, 14 rebonds et 6 passes, mais il s'est aussi offert un contre à l'ultime seconde sur Joel Embiid (29 pts, 14 rbds, 7 pds) pour priver les Sixers de prolongation !

Giannis gets the CLUTCH block in the closing seconds to secure the win for the @Bucks! #FearTheDeer pic.twitter.com/MFQUQfpe29 — NBA (@NBA) March 30, 2022

- Kevin Durant ne veut pas se rajouter du labeur lors du play-in tournament en finissant au-delà de la 8e place et il a bien raison. Du coup, KD a pris les choses en main contre Detroit pour éviter l'accident. Alors que Brooklyn était mené de 10 points en début de 2e mi-temps, notamment par la faute de Cade Cunningham (34 pts, record en NBA égalé), le "Slim Reaper" a pris feu pour inverser la tendance.

Durant a bouclé la partie avec 41 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres, pendant que Kyrie Irving apportait 24 pts et Andre Drummond un double-double (14 pts, 13 rbds).

🔥 41 PTS, 11 REB, 5 AST, 3 BLK, 4 3PM 🔥@KDTrey5 dropped bucket after bucket in Brooklyn going off for 41 PTS in the @BrooklynNets WIN! #NetsWorld pic.twitter.com/oIuVaAGdFN — NBA (@NBA) March 30, 2022

Killian Hayes s'est montré très actif en sortie de banc avec 13 points, 4 rebonds, 3 passes, 4 interceptions et un contre à 6/10. C'est peut-être la présence d'un Français qui a d'ailleurs incité Kevin Durant a se fâcher de la sorte, lui qui a promis l'enfer à tous les Bleus qu'il croisera sur son chemin...

- Les Bulls ont pris une bouffée d'air appréciable dans cette période tendue pour eux. DeMar DeRozan a inscrit 14 de ses 32 points dans le dernier quart-temps pour plier l'affaire, après une belle performance de la part de Nikola Vucevic (27 pts) pour faire en sorte que son équipe reste dans le top 6 et évite le play-in tournament.