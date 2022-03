Kevin Durant n’aime pas les joueurs français et explique pourquoi

Kevin Durant est revenu sur son petit duel avec Evan Fournier lors du dernier match entre les Nets et les Knicks. On avait cru un temps que "KD" avait dit, en français, à Evan, qu'il était "trop petit". Il s'avère qu'on n'est pas experts en lecture labiale (à l'exception de Thierry Normandie) et que le double MVP des Finales n'a pas dit ça. C'est ce qu'il a expliqué à Eddie Gonzalez dans un entretien pour The Boardroom, évoquant au passage son aversion pour les Bleus.

"Evan Fournier a du swag et quand il met ses shoots, il peut devenir agaçant"

"Je ne lui ai pas parlé français. Je lui ai dit qu'il était un mini. J'ai juste quelque chose contre cette équipe de France. Ils nous ont battus aux Jeux Olympiques et je n'aime aucun d'eux, même si je les respecte. Ce sont de très bon gars et si je les vois en dehors du terrain je les prends dans mes bras. Mais c'est une de ces équipes que je n'aime simplement pas. Guerschon Yabusele, il jouait en NBA, je ne sais même pas où il est aujourd'hui, je ne l'aime pas. J'ai juste envie de les battre et de le faire avec la manière, juste parce qu'ils nous ont battus aux J.O. C'est pour ça que j'étais comme ça sur le terrain contre Evan Fournier l'autre jour. Evan joue avec beaucoup de swag et les jours où il met ses shoots, il peut devenir agaçant. J'ai toujours aimé son jeu, mais quand je joue contre lui, j'ai juste envie de le battre et de lui botter le cul, comme à ses gars. C'est une forme de respect".

On espère retrouver Kevin Durant avec Team USA aux JO 2024, histoire que les joueurs de l'équipe de France lui donne encore plus de raisons de ne pas l'apprécier ! A Tokyo, "KD" et les siens avaient effectivement été battus par les Bleus en phase de poule, mais avaient pris leur revanche en finale de la compétition malgré une superbe bataille livrée par Evan Fournier et ses coéquipiers.

Kevin Durant dans les ETCs de The Boardroom

