"C'est une blague ?". La première réaction d'Evan Fournier résume assez bien cette situation absolument incroyable. Lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024, la phase préliminaire du tournoi de basket va se dérouler dans le hall 6 du parc des Expositions de la porte de Versailles. Une salle de basket va donc être "improvisée" à l'endroit du village des ânes du salon de l'Agriculture...

Initialement, le tournoi devait intégralement se dérouler à Bercy et à l'Arena 2. Une salle neuve spécialement pensée pour le basket. Mais en raison de contraintes budgétaires, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques a dû revoir ses plans.

Ainsi, l'Arena 2 va servir pour accueillir les compétitions de gymnastique rythmique et de badminton. L'Arena de La Défense va abriter la natation, alors que la gymnastique artistique va se dérouler à Bercy. Et le basket, malgré son statut de sport collectif numéro 1, doit se contenter d'un hall réaménagé avec une hauteur sous plafond à 9 mètres...

Une véritable honte selon Fournier, vice-champion olympique en titre avec l'équipe de France.

"Si c'est vrai, si c'est vraiment ce qui arrive, c'est de la grosse m... Cela n'a aucun sens ! Le sport majeur des JO, c'est l'athlétisme. Mais en tant que sport collectif, le basket est numéro 1. Nous sommes vice-champions olympiques, on est chez nous, et ils ne garantissent pas une vraie salle ?

Encore une fois, si c'est le cas, ce sont des pipes et ils se foutent de nous. Et ils pensent vraiment faire jouer Team USA, ses stars qui pèsent des dizaines de millions et jouent dans des Arenas géantes tous les soirs, dans ces conditions ? Et s'il y a un problème d'humidité, des blessures ?

On n'est pas à l'abri que les franchises, quand elles comprendront, fassent pression sur leurs joueurs pour ne pas y aller. Et tout ça pour mettre du badminton dans l'Arena de la porte de la Chapelle ? Je comprends qu'aux Jeux, chaque discipline doit avoir sa place.

Mais le badminton attire combien de personnes en tribunes ? Sérieusement ? C'est inimaginable, juste une question de bon sens... Je suis déçu, en colère. Cela me fout la haine. Un truc comme ça n'arriverait jamais aux États-Unis. On ne respecte rien", a fustigé l'arrière des New York Knicks pour L'Equipe.