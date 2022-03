Malgré les défaites en cascade des Los Angeles Lakers cette saison et les critiques dans les médias, les stars de l'équipe sont au moins épargnées quelque part. Dans une petite vidéo, l'influenceur Kenny Beacham a enquêté sur la manière dont la franchise communiquait lors des défaites. Si vous êtes abonnés au compte Twitter de n'importe quelle franchise, vous devez fréquemment voir passer le tweet annonçant le résultat du match qui vient de se terminer, avec le score mis en avant et la photo d'un joueur.

Figurez-vous que les Lakers ont perdu 43 matches cette saison et que les community managers de l'équipe n'ont jamais utilisé une seule fois l'image de LeBron James pour illustrer une défaite. Pas plus que celle de Russell Westbrook ou d'Anthony Davis...

A contrario, sur ces 43 défaites, Malik Monk peut se sentir visé même s'il n'a pas livré moins d'efforts que ses camarades, ni été moins bon. L'ancien joueur des Hornets a été "mis à l'honneur" 10 fois sur 43, soit plus que n'importe quel autre joueur de l'équipe.

Talen Horton-Tucker et Wayne Ellington l'ont été cinq fois, Austin Reaves et Kent Bazemore quatre, et même Rajon Rondo, qui n'a joué que 18 matches avant de partir à Cleveland, s'est retrouvé en première ligne une fois.

Lors des victoires, en revanche, LeBron James et Russell Westbrook ont été mis en avant 19 fois en cumulé, là où Monk, pourtant clutch à quelques reprises, l'a été à trois reprises. L'ancien arrière de Kentucky avait récemment expliqué qu'il existait un problème de culture chez les Lakers. Peut-être que ce qu'il entendait par là c'était cette propension de la franchise à dédouaner les superstars de toute responsabilité aux yeux des fans ?

The Lakers social media team got some explaining to do 😂 pic.twitter.com/sB5pNxXAFW — KENNY BEECHAM (@KOT4Q) March 28, 2022

LeBron est salement blessé à la cheville, ça sent mauvais pour la suite