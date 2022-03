Comme si les Lakers n'avaient pas assez de galères, voilà que LeBron James a ajouté une blessure à la cheville à ses douleurs au genou. En plus de leur classement inquiétant, les Californiens savent qu'ils vont disputer le sprint final pour conserver leur place au play-in tournament avec un LeBron endommagé physiquement. Après un contact avec Jaxson Hayes face aux Pelicans dimanche, le King a vu sa cheville tourner méchamment.

Il n'y a pas de bon ralenti de l'action, mais ce zoom permet de comprendre que le choc n'a pas été anodin.

Lebron is a freak of nature… he tied his shoe tighter and finishes the game

AD had the same ankle injury and has been out for weeks pic.twitter.com/EF1Q7wlrOF

— ColdKickz (@ColdKickz) March 28, 2022