A 15 ans, Bryce James a déjà reçu une offre pour jouer en NCAA

Bryce James n'a que 15 ans, mais sa croissance et ses gènes en font un prospect particulièrement intéressant. Malgré son jeune âge, le deuxième fils de LeBron James est déjà convoité par des universités NCAA qui veulent prendre les devants avant que le garçon ne se développe encore davantage. Sur Instagram, celui qui mesure déjà près 1,98m, donc plus que son grand frère Bronny, a révélé avoir reçu la première offre officielle de sa jeune carrière.

Celle-ci provient de l'université de Duquesne, située à Pittsburgh en Pennsylvanie. A l'heure actuelle, le seul joueur en activité en NBA passé par les Dukes est TJ McConnell, le meneur d'Indiana. Avant lui, 19 joueurs de Duquesne avaient réussi à atteindre la ligue, dont le Hall of Famer Norm Nixon, sacré deux fois champion avec les Lakers en 1980 et 1982.

On ne sait pas si Bryce James acceptera cette offre ou même s'il choisira de tenter de devenir professionnel, mais il existe un scénario où LeBron James pousse la longévité de sa carrière à son maximum pour évoluer en NBA en même temps que ses deux fils et plus seulement de Bronny...

Ce dernier suscite lui aussi un vif intérêt, avec des pistes le menant à Ohio State, Oregon ou UCLA pour ne citer que celles-ci.

Bryce James announces he's gotten his first D1 offer 🙌 @brhoops (via _justbryce/IG) pic.twitter.com/8lef7P6k4f — Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2022

Bronny James : LeBron dément la rumeur du choix de fac de son fils