Bronny James : LeBron dément la rumeur du choix de fac de son fils

On a pu le voir lundi lors du match d'exhibition disputé à Nanterre, Bronny James a tout à fait raison d'ambitionner une carrière professionnelle. Bien qu'il n'ait pas le même potentiel que son "King" de père, le jeune Californien a du talent et de quoi, peut-être, exaucer le rêve de LeBron d'être le premier joueur NBA à évoluer dans la ligue en même temps que son fils.

Ces dernières semaines, la rumeur évoquait un choix prochain de la part de Bronny quant à l'université qu'il fréquentera avant de tenter sa chance en NBA. Les noms de USC, UCLA, Michigan et Ohio State revenaient le plus souvent. Néanmoins, B/R Hoops annonçait cette semaine que la fac d'Oregon, non loin du QG de Nike, était le favori numéro un pour obtenir la signature de Bronny James. En apprenant la nouvelle, LeBron James en personne est monté au créneau sur les réseaux.

"Il n'a pas encore visité le moindre campus. Bronny a simplement eu quelques coaches et responsables d'université au téléphone. Le jour où il fera son choix, vous l'apprendrez de sa bouche", a tweeté la star des Los Angeles Lakers.

LeBron suit de très près le parcours basket de son fils en high school du côté de Sierra Canyon et on imagine qu'il sera également très présent lorsque celui-ci jouera en NCAA ou dans une ligue professionnelle étrangère, voir en G-League. Le "Chosen One" ne peut pas manquer l'opportunité de marquer un peu plus l'histoire et d'une manière encore différente de celles des autres prétendants au titre de GOAT...

La probabilité est quand même élevée que Bronny James reste en Calfornie, tant que le projet de son père est de porter le maillot des Los Angeles Lakers.

Oregon has emerged as the front-runner to land a commitment from Bronny James, per @On3sports. pic.twitter.com/iAizp5WNzW — B/R Hoops (@brhoops) August 17, 2022

CQFR : Bronny James fait le show, Bilal Coulibaly MVP