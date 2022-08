CQFR : Bronny James fait le show, Bilal Coulibaly MVP

On était à Nanterre lundi soir, pour assister à la rencontre entre le California Basketball de Bronny James, et une sélection de prospects français montée par Comsport, dans le cadre de la tournée AXE Euro Tour. Si la salle peut accueillir 3 000 spectateurs, il y avait encore bien plus de gens autour de l'enceinte pour tenter de récupérer un billet et assister à l'événement. L'engouement et le spectacle ont été à la hauteur puisqu'on a passé une soirée très sympa.

Voici ce qu'il fallait retenir de cette partie dont les médias US retiendront surtout le dunk de Bronny James en deuxième mi-temps.

Bronny James est "legit"

On se demandait si, même dans sa catégorie d'âge et dans un match d'exhibition, Bronny James pouvait tenir la distance face à des joueurs internationaux solides et parmi les meilleurs d'Europe. La réponse est oui. Il y a bien sûr ce dunk énorme qui a fait exploser le Palais des Sports de Nanterre (voir ci-dessous), mais le rejeton du "King" s'est montré à son avantage une bonne partie de la soirée.

BRONNY JAMES THROWS IT DOWN 🔥 pic.twitter.com/ikJ8ksPVSx — SportsCenter (@SportsCenter) August 15, 2022

Meilleur marqueur de son équipe (25 points), le lycéen de Sierra Canyon a montré beaucoup d'habileté à la finition près du cercle et sur des drives puissants et maîtrisés. On l'a aussi vu rentrer quelques shoots extérieurs assez rassurants pour sa future adaptation et utilisation au niveau universitaire. On notera que Bronny James a quitté ses partenaires avant le money time après avoir pris une cinquième faute. Dommage, car ses partenaires n'ont pas réussi à contenir les petits Bleus derrière ça.

Bronny James went for a game high 25 points against Paris Select 🔥 @PaulBiancardi #axeeurotour pic.twitter.com/TFv6y54ObA — SportsCenter NEXT (@SCNext) August 15, 2022

Son père a en tout cas apprécié depuis son canapé.

OH MY GOODNESS BRONNY!!!!! 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 — LeBron James (@KingJames) August 15, 2022

Pour ce qui est de son petit frère Bryce, on l'a très peu vu, ce qui est normal puisqu'il avait deux à trois ans de moins que la plupart des joueurs présents sur le parquet. Il a tout de même eu le temps de rentrer un petit hook avec la planche en fin de match et de perdre un ou deux ballons évitables. Chaque chose en son temps.

Du talent aussi chez les petits Bleus, Bilal Coulibaly royal

L'agence Comsport avec sa doublette Bouna N'Diaye-Jérémy Medjana, avait mis sur pied une team tricolore talentueuse pour l'événement. Les Français, plus grands et athlétiques, ont renversé une situation compromise à la mi-temps pour l'emporter finalement (97-85). Le MVP de la rencontre était tout trouvé après le buzzer : Bilal Coulibaly.

De retour de l'Eurobasket U18 où il a été l'une des satisfactions tricolores malgré l'élimination en quarts de finale, le jeune talent des Metropolitans a été au-dessus du lot. Coulibaly, qui a brillé par son efficacité, son énergie et ses qualités athlétiques, a inscrit 25 points à 8/10, tout en se montrant actif dans tous les autres secteurs de jeu. On risque de reparler du garçon dans les années qui viennent.

Les 3 pralines de Bilal Coulibaly 😳😤🔥 pic.twitter.com/wfY4Vc1xmP — tom16 (@olbceltics) August 15, 2022

Maxime Logué (15 pts) a changé la dynamique du match quand les Français étaient menés, en compagnie de Roman Domon (12 pts), le stretch 4 de Gravelines, ou de Melvin Ajinça (12 pts) qui a fait bien plus que d'être du mauvais côté du poster sur l'action de Bronny James.

Du beau monde en tribunes et de l'ambiance

Malgré une chaleur étouffante dans le Palais des Sports de Nanterre, le public a joué le jeu et apprécié ce qu'il a vu, qu'il s'agisse de connaisseurs ou de simples curieux. Le speaker Pierre Salzmann-Crochet a assuré le show et bien meublé lors des quelques "temps morts TV" commandés par ESPN.

Si LeBron James n'avait pas fait le déplacement à Nanterre, plusieurs personnalités du basket s'étaient massées dans les gradins. Tyronn Lue, le coach des Los Angeles Clippers, Victor Wembanyama, venu voir son petit frère Oscar et discuter en cabine avec les commentateurs d'ESPN, Nicolas Batum, l'attaquant du PSG Hugo Ekitike et quelques autres. On a vu Ty Lue discuter avec Victor Wembanyama. Il y a peu de chances que les Clippers tankent cette saison pour se positionner sur le Français, numéro un annoncé de la Draft 2023, mais sait-on jamais...

On espère en tout cas que des événements comme celui-là auront à nouveau lieu en France à l'avenir, en plus des NBA Paris Games. C'est un spectacle un peu différent, mais tout aussi intéressant pour voir des prospects et du show.