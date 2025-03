Al Horford, 38 ans et encore un impact fou 😲

A 40 ans, la longévité totalement folle de LeBron James fait beaucoup parler. Mais d'autres vétérans ont encore un impact énorme en NBA. On pense forcément à une autre star, comme Stephen Curry. Mais dans un rôle de l'ombre, Al Horford impose aussi le respect.

Avec le collectif XXL des Boston Celtics, l'intérieur de 38 ans n'a pas besoin de forcer son talent tous les soirs. Par contre, sur les grands rendez-vous, le Dominicain représente une valeur sûre pour le champion NBA en titre.

La nuit dernière, face aux Los Angeles Lakers (111-101), il m'a bluffé. En 37 minutes (son second total le plus élevé), il a compilé 14 points, 9 rebonds et 4 passes décisives. Surtout, défensivement, l'ex-joueur des Atlanta Hawks a été impressionnant.

Et pourtant, les Angelenos ont cherché à le viser. Mais face à lui, les Lakers ont tourné à 7/23 aux tirs. Dont un très mauvais 3/14 pour le duo Luka Doncic - James. En l'absence de Kristaps Porzingis, il a tout simplement rappelé qu'il allait encore être précieux pour Boston dans la quête d'un second titre.

"Il faut toujours faire ses preuves sur le terrain et cela ne me dérange pas. Pour moi, il s'agit simplement de trouver un moyen d'avoir un impact. Ce genre de match se joue toujours sur des petits détails, en défendant et en prenant des rebonds, et c'est ce que j'aime faire.

J'étais heureux d'être dans cette situation et c'est mon état d'esprit dans ces matches. J'ai toujours voulu jouer un basket pour gagner. C'est ce que je veux faire", a répondu Al Horford face à la presse.

Une arme très précieuse pour les Celtics.