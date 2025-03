Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Hornets : 102-105

Pelicans @ Rockets : 117-146

Pacers @ Hawks : 118-120

Wizards @ Raptors : 118-117

Bulls @ Heat : 114-109

Magic @ Bucks : 111-109

Lakers @ Celtics : 101-111

Pistons @ Warriors : 110-115

- Le choc de la nuit entre ennemis historiques a tourné en faveur des Celtics face aux Lakers. Boston a mis fin à la série de 8 victoires consécutives de Los Angeles, avec un match qui a viré en faveur des locaux dans le 3e quart-temps. Malgré la blessure à l'aine de LeBron James dans le 4e quart-temps, les Californiens se sont accrochés pour repasser sous les 10 points de retard, mais sans jamais pouvoir réellement vaciller les champions en titre. Jayson Tatum a fait une partie XXL avec 40 points, 12 rebonds et 8 passes, épaulé par Jaylen Brown (31 pts). Les JayJay flingueurs ont marqué les 12 derniers points de Boston lorsque L.A. a commencé à revenir dans le match.

Avant sa blessure, LeBron avait compilé 22 points, 14 rebonds et 9 passes. Luka Doncic, lui, a inscrit 34 points mais a été bien défendu et gêné pour son premier retour à Bean Town depuis les Finales NBA 2024.

- Detroit tenait une victoire de prestige sur le parquet des Warriors... à 50 secondes de la fin. Après un panier de Cade Cunningham (31 pts), les Pistons ont malheureusement vu Draymond Green jouer les héros et inscrire un panier à 3 points pour repasser en tête. Stephen Curry (32 pts) et Jimmy Butler (26 pts) ont été dans le coup mais se sont fait voler la vedette par leur intérieur sur ce coup. C'est la 4e victoire de suite et la 9e en 10 matches pour Golden State, toujours à trois longueurs du top 5 à l'Ouest.

- Houston n'a pas rencontré le moindre problème face à New Orleans. Après une première victoire contre les Pelicans jeudi, les Rockets ont remis ça, avec 28 points de Dillon Brooks et 20 points d'Alperen Sengun et Aaron Holiday.

- Après cinq défaites de suite, Orlando est allé chercher une courte victoire tout sauf gagnée d'avance à Milwaukee. Le Magic a mis fin à la série de 4 victoires consécutives des Bucks, pourtant emmenés par la paire Giannis Antetokounmpo (37 pts, 11 rbds) - Damian Lillard (qui a raté un tir à 3 points au buzzer). Paolo Banchero (29 pts) et Cole Anthony (22 pts) sont les deux meilleurs marqueurs floridiens du soir.

- Les Hornets étaient menés de 9 points à un peu plus de 3 minutes de la fin de leur match contre Brooklyn. Charlotte a alosrs placé un 12-0 pour renverser la situation, notamment grâce à Miles Bridges (26 pts et un contre déterminant), Nick Smith Jr (19 pts) et Moussa Diabaté, titulaire et en double-double (16 pts, 15 rbds). Tidjane Salaün a joué 19 minutes en sortie de banc pour 9 points, 3 rebonds, 2 passes et une interception.

- Les Hawks ont un peu fait le grand huit contre Indiana, en dilapidant 20 points d'avance avant de devoir renverser les Pacers. Trae Young (36 pts), Caris LeVert (26 pts) et Onyeka Okongwu (16 pts, 16 rbds) ont été précieux pour Atlanta, qui a mieux géré le money time. Tyrese Haliburton manquait à l'appel côté Pacers, alors que Zaccharie Risacher a été très discret (6 pts en 22 min, -16 de différentiel).

- Jamal Shead a cru donner la victoire au buzzer à Toronto contre Washington, mais son panier a été marqué après le buzzer. Du coup, deuxième victoire consécutive pour la lanterne rouge de la NBA, avec un bon Bilal Coulibaly (18 pts, 10 rbds) et un double-double pour Alex Sarr (10 pts, 14 rbds, 3 pts, 1 blk, à 5/16). Jordan Poole a inscrit 34 points.

- Encore un 4e quart-temps désastreux (36-20) pour Miami, qui a laissé filer un nouveau match face à Chicago après avoir mené de 17 points. Josh Giddey a fini en triple-double (26 pts, 12 asts, 10 rbds) et Coby White a posé 21 points en étant décisif avec un panier à 3 points à 1:25 pour permettre aux Bulls de virer en tête.