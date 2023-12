A 24 ans, Luka Doncic “se fait vieux” et a “mal partout”

Luka Doncic enchaîne les matches avec une belle régularité et à très haut niveau depuis le début de la saison. La star des Dallas Mavericks a encore envoyé du lourd contre les Lakers la nuit dernière, avec 33 points et 17 passes pour guider son équipe vers la victoire. Doncic semble affûté et plus tranchant que jamais. Malgré ça, il s'avoue assez exténué en ce moment, entre la répétition des rencontres et la naissance de son premier enfant.

"Je ne sais pas comment j'ai fait pour jouer contre les Lakers. J'avais très peu dormi la veille. J'ai mal partout, je me fais vieux. Mais au final on a gagné en back-to(back et c'est incroyable, particulièrement contre une équipe comme les Lakers. Donc je suis vraiment fier des gars".

Luka Doncic n'a que 24 ans - il fêtera ses 25 ans en février - et on espère qu'il disait juste ça pour la plaisanterie. On a envie de le voir faire le show en NBA pendant encore au moins 10 bonnes années, même s'il a commencé très jeune au haut niveau et que cela implique forcément quelques dommages physiques.

Cette saison, le Slovène tourne à 32 points, 8.9 passes et 8.2 rebonds de moyenne. Dallas est actuellement 3e de la Conférence Ouest.

