Ça ne vous aura pas échappé, Kevin Durant fait un début de saison absolument phénoménal avec les Phoenix Suns, qu'il porte sur ses épaules en attendant de pouvoir vraiment partager les tâches avec Devin Booker, de retour de blessure depuis quelques matches, et Bradley Beal, qui n'a toujours pas pu lancer sa saison. Phoenix est sur 5 victoires de rang et "KD" en est le principal responsable. On savait que l'animal serait productif, comme il l'est à chaque seconde depuis ses débuts en NBA. Ce que l'on avait un peu moins vu venir, c'est que Kevin Durant serait le shooteur à 3 points le plus adroit de la ligue après 15 matches. Evidemment, c'est un échantillon encore faible et il devrait logiquement glisser légèrement sur la suite de la saison, mais les chiffres proposés par l'ancien ailier d'OKC, Golden State et Brooklyn sont effrayants. Durant a rentré 35 de ses 67 tentatives à 3 points et pointe, avec 52.2% de réussite, en tête au classement du pourcentages sur tirs extérieurs.

Voici le top 10 des joueurs les plus adroits à 3 points depuis le début de la saison :

1- Kevin Durant (Phoenix), 52.2% (35/67)

2- Isaiah Joe (OKC), 51.8% (44/85)

3- Jae Crowder* (Milwaukee), 51.6% (16/31)

4- Cameron Payne (Milwaukee), 51.2% (21/41)

5- Doug McDermott (San Antonio), 50% (27/54)

6- RJ Barrett* (New York), 49% (24/49)

7- Alex Caruso (Chicago), 47.9% (23/48)

8- Jalen Brunson (New York), 47.9% (45/94)

9- Malik Beasley (Milwaukee), 47.6% (40/84)

10- Grayson Allen (Phoenix), 47.4% (36/76)

Sur une saison pleine, la meilleure performance de Kevin Durant dans ce registre remonte à... sa saison sophomore, en 2008-2009, lorsqu'il avait shooté à 42.2% sur 74 matches. Depuis, en dehors d'une petite fenêtre de 35 matches avec Brooklyn en 2020-2021 sur laquelle il avait shooté à 45%, et de ses 8 matches de saison régulière avec Phoenix la saison passée à 53.7%, "KD" n'a jamais fait aussi bien. S'il poursuit sur cette voie et continue de tracter les Suns sans trop tirer sur la corde, rien ne l'interdit de rêver à un deuxième titre de MVP. Car oui, il n'y a pas que le tir à 3 points... Durant à 31.4 points, 7.1 rebonds et 5.5 passes de moyenne, au sein d'une équipe qui vient d'intégrer le top 5 à l'Ouest...

