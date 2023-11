Anthony Edwards, de la NBA à la NFL ?

Et si Anthony Edwards devenait le premier joueur de basket vraiment célèbre à passer de la NBA à la NFL ? On s'est souvent posé la question de la capacité de LeBron James, par exemple, à être performant s'il venait à changer de sport et de ligue. On ne le saura jamais, puisqu'à bientôt 39 ans le "King" est toujours en NBA et n'accomplira pas son rêve de jouer au football américain au plus haut niveau. Edwards, en revanche, en a fait un véritable objectif.

Invité de l'émission Open Thoughts, l'arrière des Minnesota Timberwolves, dont on connaît le background en foot US (il était l'un des meilleurs jeunes running backs au lycée avant de se concentrer sur le basket), a expliqué : "Je pourrais bien devenir le premier à le faire. Avec les Wolves, on veut gagner un titre. Mais après ça, je trouverai un moyen de le faire", a simplement déclaré le All-Star.

Anthony Edwards ne serait pas littéralement le premier, mais il faut remonter aux années 40 et 50 pour trouver la trace de joueurs qui ont emprunté cette passerelle : Otto Graham, passé des Cincinnati Royals aux Cleveland Browns en 1946, et Bud Grant, passé des Minneapolis Lakers aux Philadelphia Eagles en 1951.

On imagine quand même que Edwards attendra d'avoir joué des Finales ou gagné un titre avant de se lancer dans cette aventure pas banale. En jouant pour Minnesota, qui est leader de la Conférence Ouest à l'heure de ces lignes, ce ne sera pas une mince affaire.

