Anthony Edwards, le joueur le plus impactant de la ligue ?

Anthony Edwards était très attendu cette saison, après un Mondial où il a été la figure de proue de Team USA et le statut de All-Star décroché quelques mois plus tôt. Les Wolves sont désormais l'équipe d'Edwards et les fans s'attendent à ce qu'il le montre sur le terrain tous les soirs. Pas besoin de matches à 40 points où de game winners : "Ant-Man" a démarré fort et contribué à la troisième place de Minnesota après 7 matches. S'il tourne quand même à 27.9 points, 6.1 passe et 5.3 rebonds de moyenne, ce sont d'autres stats que celles sur la production pure qui permettent de comprendre son importance.

Anthony Edwards shoote à 51% en prenant plus de 20 tirs par match et artille à 43% à 3 points. Plus intéressant encore, le n°1 de la Draft 2020 est le leader NBA du classement du +/- avec un différentiel de +14.7 pour son équipe lorsqu'il est en jeu. Idem au classement du net rating (un autre moyen de traduire l'impact d'un joueur lorsqu'il est sur le terrain), où son +19.9 le place en tête parmi les joueurs qui ont disputé suffisamment de matches et de minutes pour être éligibles.

Pour le moment, Edwards est excellent et fiable en attaque, tout en ne rechignant pas à faire le travail défensif. On l'a vu s'occuper de Jayson Tatum sur plusieurs séquences cette semaine lors de la belle victoire de son équipe contre les Celtics. Ce profil two-way, Anthony Edwards l'a en lui depuis son arrivée en NBA. Il s'agissait juste d'accumuler assez d'expérience et de maturité pour le déployer pleinement. La saison n'en est qu'à ses balbutiements, mais ce que l'on voit est assez parlant et on peut parier sans trop de risque que le garçon va poursuivre sur cette voie. Si c'est bien le cas, Minnesota aura alors bien raison de viser une qualification directe en playoffs et d'aspirer à un peu mieux qu'une apparition éclair au 1er tour.

