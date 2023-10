Anthony Edwards se moque des shoes de ses concurrents

Il y a quelques semaines à Atlanta, Anthony Edwards a dévoilé son premier modèle signature avec adidas. La AE1 devient très certainement la collab la plus attendue pour la marque allemande depuis la signature de Derrick Rose (coucou James, coucou Trae...). Design visiblement innovant, modèle annoncé très performant, tout semble réuni pour en faire un banger immédiat.

Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est la pub concoctée pour la sortie de la silhouette, dans laquelle la star des Timberwolves trolle... les autres premiers modèles signature des stars de la ligue. Durant 45 secondes, Edwards pioche des chaussures dans un sac de sport et les balance en se foutant carrément de leurs gueules. Nike en prend pour son grade avec la Air Zoom Generation de LeBron , la Ja 1 de Ja Morant, la Luka 1 de Doncic. Même la pauvre Puma MB.01 se fait allumer, alors qu'elle n'avait rien demandé.

“Hell nah,” “These ain’t nothing,” Edwards trouve tout nul jusqu'à ce qu'il tombe sur sa AE1 qui est la seule qui vaille le coup, apparemment.

C'est gonflé et couillu, donc normalement on devrait applaudir comme tous les vrai amateurs de trashtalking et de ce genre de pubs à l'ancienne. Sauf que si l'on veut rouster les premiers modèles de chacun des gars susnommés, il faut tenter de le faire correctement. Donc se moquer de la MB.01 en sortant une MB.02 (!), ça fout un peu la honte et gâche un peu la rigolade. En tout cas LaMelo n'a pas manqué l'occasion de pointer l'erreur sur les réseaux et de s'en amuser.

En tout cas si tout cela rajoute un peu de piment dans cette saison qui s'annonce épique, on ne peut que s'en délecter et se préparer encore plus de popcorn (sauf pour l'accessoiriste d'adidas qui a dû se prendre une bonne soufflante).