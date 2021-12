A 37 ans, Carmelo Anthony a encore des méchants moves, la preuve

Carmelo Anthony a fait dansé Nikola Vucevic et mis Coby White au sol sur deux actions qui montrent qu'il a encore beaucoup de basket en lui.

Certes, les Los Angeles Lakers ont perdu face aux Chicago Bulls dimanche. Mais on a pu voir que Carmelo Anthony était encore capable de régaler sur quelques moves, même à 37 ans et loin de son prime. Le footwork de Melo a toujours été l'une de ses grandes forces et il a tenu à le rappeler à quelques uns des adversaires qui ont tenté de défendre sur lui. Nikola Vucevic peut en témoigner.

Melo really sent Vucevic back to Switzerland pic.twitter.com/dgNfjjp3Lb — 808s & Snackßreaks (@Snacks4Tweets) December 20, 2021

Niveau feintes, Carmelo Anthony a aussi quelques tricks en réserve. Coby White est complètement parti dedans sur cette action.

Melo a fini la rencontre avec 21 points, 5 rebonds, 2 contres et 2 interceptions en 30 minutes.