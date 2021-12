Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Pistons : 90-100

Blazers @ Grizzlies : 105-100

Spurs @ Kings : 114-121

Lakers @ Bulls : 110-115

Mavs @ Wolves : 105-111

Hornets @ Suns : 106-137

- DeMar DeRozan se régale à chaque fois qu'il affronte une équipe de Los Angeles. Sans doute le natif de Compton veut-il faire payer aux Lakers et aux Clippers de ne pas avoir profité de l'aubaine de sa free agency pour lui permettre de rentrer à la maison. DeRozan est ravi de porter le maillot des Bulls et il l'a montré avec éclat dimanche, lors de la venue des Lakers au United Center.

Comme souvent depuis le début de saison en NBA, Chicago vers tourné vers l'ancien Raptor et Spur pour faire la différence dans le 4e quart-temps. Pour son deuxième match de reprise après être sorti du protocole Covid, DeMar DeRozan a claqué 38 points dont 19 dans le 4e quart-temps, avec un shoot à 52 secondes de la fin pour définitivement passer devant, avant de plaier l'affaire sur la ligne des lancers.

19 PTS in the 4th.

Les efforts de LeBron James (31 pts, 14 rbds), Carmelo Anthony (21 pts) et Russell Westbrook (20 pts) n'ont pas été récompensés. Il faut dire qu'avec Anthony Davis blessé pour un mois et 6 joueurs (Bazemore, Bradley, Horton-Tucker, Howard, Monk et Reaves) plus le coach Frank Vogel à l'isolement, la tâche n'était pas simple...

- Les Blazers, Damian Lillard (32 pts) et Norman Powell (28 pts) en tête, ont gâché la career night de Dillon Brooks, auteur de 37 points, en même temps qu'ils ont mis fin à la série de 5 victoires des Grizzlies.

La confiance est clairement en train de revenir du côté de Lillard, il suffit d'observer son langage corporel. C'est la deuxième victoire de suite pour Portland après 7 défaites de rang.

Killian Tillie est entré en jeu 10 minutes sans impact notable sur la rencontre.

- Les Pistons ont profité d'un soir sans du Heat pour mettre fin à leur série de 14 défaites de suite ! Killian Hayes (11 points à 3/7 en 21 minutes), titulaire, et ses camarades sont tombés sur des Floridiens habitués à gagner sans Jimmy Butler, ni Bam Adebayo depuis quelques jours, mais cette fois complètement en travers au niveau de l'adresse (37.8%).

Saddiq Bey (26 pts) était lui très en jambes, alors que Cade Cunningham (4 points, 10 passes et 6 fautes) s'est concentré sur l'organisation du jeu.

- San Antonio ne s'est jamais complètement relevé de son 1er quart-temps raté contre Sacramento. Les Kings ont signé une deuxième victoire en trois matches en s'appuyant sur Buddy Hield (18 de ses 29 points dans le 4e quart-temps), mais aussi sur le très bon match de Tyrese Haliburton (27 pts, 11 pds) et du record en carrière de Damian Jones (23 pts).

- Dallas menait de 4 points contre Minnesota lorsque Kristaps Porzingis a quitté le parquet dans le 3e quart-temps à cause d'une douleur au pied. Les Mavs n'ont pas résisté à l'accélération des Wolves dans l'ultime période. Karl-Anthony Towns a inscrit 24 points, auxquels D'Angelo Russell a ajouté 22 pions en l'absence d'Anthony Edwards. C'est la quatrième victoire consécutives pour Minnesota, qui présente un bilan à l'équilibre après 30 matches et pointe au 8e rang à l'Ouest, tout près de la 5e pour le moment occupée par les Clippers.

- Phoenix a fêté le retour de Devin Booker (16 pts) avec une très large victoire devant Charlotte, grâce notamment à un premier quart-temps de feu et un avantage un temps monté jusqu'à 36 points. C'est particulièrement dans la raquette que les Suns ont appliqué leur domination avec Deandre Ayton (15 pts, 15 rbds) et JaVale McGee (19 pts en 16 min).

Phoenix est virtuellement seul premier au classement général.