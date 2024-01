A 39 ans, LeBron claque un dunk fou sur Paul George

Le niveau athlétique et physique de LeBron James reste supérieur à celui de l'immense majorité des joueurs de la ligue. Le King, qui vient de fêter ses 39 ans, a agrémenté sa bonne performance lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre les Los Angeles Clippers d'une éclatante démonstration de puissance. Ce dunk en coast to coast réalisé sous le nez de Paul George, considéré comme un vulgaire plot sur ce coup, a fait bondir les spectateurs, téléspectateurs et commentateurs de leur siège.

LEBRON DUNKED ON PAUL GEORGE 😱 pic.twitter.com/WexJ365dfR — ESPN (@espn) January 8, 2024

Que LeBron James ait baissé de pied sur certains aspects est indéniable. Mais conserver cette capacité à scorer et à brutaliser ponctuellement ses adversaires est absolument sans précédent à cet âge.

Cette nuit, LeBron a posé 25 points, 8 rebonds et 7 passes contre les Clippers, pour aider son équipe à stopper l'hémorragie après 4 défaites consécutives et une atmosphère dégradée autour des Lakers.

