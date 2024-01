Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Cavs : 115-117

Blazers @ Nets : 134-127, après prolongation

Hawks @ Magic : 110-117, après prolongation

Pelicans @ Kings : 133-100

Wolves @ Mavs : 108-115

Pistons @ Nuggets : 114-131

Grizzlies @ Suns : 121-115

Raptors @ Warriors : 133-118

Clippers @ Lakers : 103-106

Mailbag : Vos questions sur Victor Wembanyama et les Spurs

- Les Lakers avaient vraiment besoin d'une victoire pour sortir la tête du trou. Clairement agacé et frustré ces derniers jours, LeBron James a guidé les siens vers une victoire dans le derby de Los Angeles pour stopper cette série de 4 défaites consécutives. Le King, qui s'est en plus offert un dunk dévastateur et hallucinant pour un joueur de 39 ans, a posé 25 points, 8 rebonds et 7 passes, aidé par Anthony Davis (22 pts, 10 rbds) et les apports précieux au bon moment de Taurean Prince, auteur du panier à 3 points qui a fait virer les Lakers en tête à 1:17 de la fin, et D'Angelo Russell. C'est la bonne deuxième mi-temps des Purple and Gold qui les a mis en situation favorable pour gagner un deuxième derby de suite après avoir subi 11 défaites de rang contre ces mêmes Clippers.

LEBRON DUNKED ON PAUL GEORGE 😱 pic.twitter.com/WexJ365dfR — ESPN (@espn) January 8, 2024

- Dallas peut remercier Kyrie Irving. Les Mavs ont fait tomber Minnesota, le leader de l'Ouest, grâce à un Kyrie clutch et particulièrement tranchant. C'est d'abord lui qui a égalisé sur un panier à 3 points à l'approche du money time, puis qui a fait basculer Dallas en tête sur un nouveau tir primé après avoir volé le ballon à Rudy Gobert (9 pts, 17 rbds). Kyrie termine avec 35 points au compteur, allégeant la tâche de Luka Doncic (34 pts à 12/26). Les 69 points des deux compères face à l'une des meilleures défenses de la ligue ont pesé lourd, Anthony Edwards (37 pts) et KAT combinant quand même pour 60 points dans le camp adverse.

Kyrie Irving and Luka Doncic combined for 69 POINTS to help the Mavs protect homecourt against the Timberwolves! Irving: 35 PTS, 8 REB, 6 3PM

Doncic: 34 PTS, 8 AST, 5 3PM pic.twitter.com/p9ogQJjCxe — NBA (@NBA) January 8, 2024

- Avec cette défaite des Wolves, Denver se rapproche tranquillement mais sûrement du trône de l'Ouest. Les Nuggets se sont logiquement imposés face à Detroit, sans que Nikola Jokic n'ait besoin de prendre plus de 3 tirs (4 points, 16 passes en 25 minutes), mais avec un Jamal Murray saignant (37 pts). Killian Hayes est sorti du banc pour ce qui est la 18e défaite consécutive des Pistons à l'extérieur. Le Français a joué 25 minutes pour 2 points, 6 passes et 1 interception à 1/5. A noter que Cade Cunningham s'est blessé au genou au cours de la rencontre et attend de passer des examens...

- Comme après chaque match des Spurs cette saison, on vous enjoint à lire l'article de notre correspondant à San Antonio Benjamin Moubèche pour tout savoir de ce qui s'est passé, notamment pour Victor Wembanyama. Contre Cleveland, le rookie français a vécu une soirée à la fois spectaculaire (24 pts, 10 rbds, 5 blks) et incroyablement frustrante. Déjà par son temps de jeu toujours limité (25 min), puis par cette action cruciale sur laquelle il a servi Jeremy Sochan plutôt que d'y aller seul, son camarade ratant sa passe dans la foulée, scellant le sort d'une rencontre où les Texans ont eu de très bons passages. A chaque fois, cela a coïncidé avec la présence de Victor, qui termine à +17 sur une défaite de deux points...

- Le Big Three des Suns n'a pas réussi à éviter une défaite à domicile contre les Grizzlies, pourtant privés de Ja Morant, gêné par des douleurs à l'épaule. Phoenix avait le match en main mais a dilapidé son avance de 11 points dans le 4e quart-temps, courbant l'échine devant les efforts de Jaren Jackson Jr (28 pts, 10 rbds), Marcus Smart (25 pts), Desmond Bane (23 pts) et l'étonnant Vince Williams Jr (19 pts, record personnel). Memphis affiche un bilan de 7 victoires pour 4 défaites depuis le retour de suspension de son meneur, alors que les Suns continuent de se chercher.

- Les Warriors, eux aussi, se cherchent encore... Ils n'ont pas trouvé de réponses à leurs questions cette nuit lors de la réception de Toronto. Golden State a été nettement battu à la maison, avec un cinq Curry-Thompon-Wiggins-Jackson Davis-Kuminga qui n'a pas eu l'effet escompté en attendant le retour prochain de Draymond Green. Stephen Curry est passé à côté de son match (2/14, dont 0/8 à 3 pts, 9 pts en tout), pendant que RJ Barrett se régalait et réussissait son premier carton (37 pts) sous ses nouvelles couleurs.

- Orlando est passé par la prolongation pour venir à bout d'Atlanta. En l'absence de Franz Wagner, blessé, Jamahl Mosley avait décidé de lancer Caleb Houstan dans le cinq. Une bonne idée, puisque ce dernier a battu son record en NBA avec 25 points (7/14 à 3 pts) et a épaulé l'excellent Paolo Banchero (35 pts, dont 8 en overtime) pour dominer les Hawks. Le Magic retrouve la 4e place à l'Est grâce à ce deuxième succès consécutif.

- Les Kings ont pris une déculotée invraisemblable à domicile contre les Pelicans. S'ils finissent avec une défaite de 33 points, ce qui est déjà lourd, les joueurs de Sacramento ont à un moment compté... 50 points de retard. Absents et maladroits, particulièrement De'Aaron Fox (1/10), les hommes de Mike Brown ont directement plié sous les coups de CJ McCollum (30 pts à 11/16), alors que Zion Williamson n'était même pas là. Un match à vite oublier pour Sacramento, qui reste dans le top 5 à l'Ouest mais ne peut pas accepter des bouillies comme celle-là dans l'optique de faire au mieux que l'an dernier.

- Juste avant de s'envoler pour Paris, Brooklyn a eu la mauvaise idée de perdre en prolongation à domicile contre Portland. Les Blazers ont fait une overtime parfaite contre des Nets éteints une fois le 4e quart-temps terminé. Anfernee Simons a fait un gros match (38 pts, 11 asts), Malcolm Brogdon a mené la danse en prolongation avec 8 de ses 18 points du soir, Jerami Grant (27 pts), Duop Reath (15 pts, 13 rbds) et Shaedon Sharpe (21 pts) contribuant à l'effort collectif. Portland restait sur 4 défaites de suite, alors que les Nets glissent au 9e rang à l'Est.