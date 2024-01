A Golden State, tout le monde est transférable sauf Stephen Curry !

Les Golden State Warriors sont en crise. D'après Shams Charania, les résultats récents et l'atmosphère déprimante au sein de la franchise ne seront pas sans conséquences. D'après l'insider de The Athletic, le General Manager Mike Dunleavy Jr et le reste du front office vont avoir une approche très claire et qui ne plaira peut-être pas à tous les fans des Dubs. Selon Charania, "tout le monde est transférable" à l'exception de Stephen Curry.

Cela inclurait donc même les historiques que sont Klay Thompson et Draymond Green, en plus de l'évidence Andrew Wiggins, de Chris Paul, arrivé à l'intersaison dernière, et les jeunes talents que sont Jonathan Kuminga, Moses Moody ou Trayce Jackson-Davis. On ne sait pas s'il s'agit simplement d'un coup de pression pour pousser tout le monde à se réveiller après l'énorme gifle reçue à domicile contre New Orleans la nuit dernière, mais la menace est posée.

Quelqu'un au sein des Warriors a informé Shams Charania et ce n'est pas anodin. A moins d'un mois de la deadline des trades, il faudra particulièrement être vigilant sur ce qui se tramera dans la Bay Area...

