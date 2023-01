La belle promesse d’Aaron Gordon s’il est pris au All-Star Game

Aaron Gordon n'a jamais gagné un Slam Dunk Contest et c'est une honte. L'ailier athlétique a pourtant gratifié le public de performances assez exceptionnelles lors du concours, sans jamais en être déclaré vainqueur.

Le joueur a fini par lâcher l'affaire. Et on peut le comprendre. Mais alors que le SDC du All-Star Weekend est à nouveau en crise, il serait prêt à reprendre du service. Mais à une seule condition.

« Si je suis pris au All-Star Game, je ferais le concours de dunks », promet le vétéran.

Ce serait une très belle nouvelle pour la ligue. Pour l'instant, trois participants sont connus : le bondissant Shaedon Sharpe, Kenyon Martin Jr (le fils de son… ben de son père) et Mac McClung que la NBA est allé chercher en G-League, signe d'une épreuve qui ne passionne plus grand monde.

Cette annonce peut booster la candidature d'Aaron Gordon parmi les remplaçants à l'Ouest. Mais la concurrence est tout de même rude. N'empêche que ce ne serait pas immérité. Il est le deuxième meilleur joueur de la meilleure équipe de sa Conférence cette saison. En plus d'avoir un rôle déterminant en défense, il est parfaitement intégré en attaque et compile 16,5 points, 58% aux tirs, 37% à trois-points et 6,8 rebonds par match.

Le plus gros dunk de la saison pour Aaron Gordon ?