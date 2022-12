Aaron Gordon est un dunkeur phénoménal, aussi bien en match qu'en concours, même s'il est encore traumatisé à ce jour par ses deux défaites au Slam Dunk Contest du All-Star Game face à Zach LaVine. De temps à autre, le joueur des Denver Nuggets aime rappeler qu'il a peu d'équivalents en NBA dans ce domaine. Face aux Suns, le jour de Noël, l'ancien joueur d'Orlando a claqué pas moins de 7 tomars, dont un qui restera peut-être dans les highlights de cette saison 2022-2023.

A 24 secondes de la fin de la prolongation, alors que Denver ne menait que d'un point, Aaron Gordon est allé exploser le pauvre Landry Shamet pour un poster assez sensationnel. Certains se demanderont peut-être s'il n'y avait pas faute offensive, mais les arbitres ont jugé l'action licite. Et on ne va pas se mentir, après visionnage de tous les angles, ce tomar spectaculaire méritant quand même bien d'être validé.

EVERY ANGLE OF AARON GORDON'S RIDICULOUS DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 🎬🤯 pic.twitter.com/bFEzWMvRHD

— NBA (@NBA) December 26, 2022