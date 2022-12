Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Knicks : 119-112

Lakers @ Mavs : 115-124

Bucks @ Celtics : 118-139

Grizzlies @ Warriors : 109-123

Suns @ Nuggets : 125-128, après prolongation

Les cadeaux de Noël 2022 dont la NBA a besoin

- Les Nuggets sont en bonne position pour finir l'année 2022 en tête de la Conférence Ouest. Denver a remporté le thriller du jour face à Phoenix, dans un duel entre ambitieux de la Conférence. Nikola Jokic et ses camarades ont dû aller en prolongation pour prendre le dessus sur les Suns, dans une opposition que l'on ne serait pas contre voir en playoffs dans quelques mois.

Jokic, qui se moque pas mal qu'un match se joue le 25 décembre ou le 12 avril, a encore été monstrueux pour finir en triple-double (41 points, 15 rebonds et 15 passes) et piloter la victoire des siens. Il faut aussi noter le show d'Aaron Gordon (28 pts, 13 rbds), qui a passé sa soirée à claquer des dunks, dont l'un des posters de l'année (voir plus bas), et le très bon 4e quart-temps de Jamal Murray (26 pts).

Du côté de Phoenix, Chris Paul (17 pts, 16 pds), Landry Shamet (30 pts), Deandre Ayton (22 pts) et Damion Lee (18 pts) ont eu du répondant. La soirée n'avait pas bien commencé puisque Devin Booker n'a passé que 4 minutes sur le parquet avant de sortir, touché à l'aine.

AARON GORDON DUNK OF THE YEAR CANDIDATE NUGGETS LEAD ON ABC/ESPN 😱#NBAXmas 🎄🎁 pic.twitter.com/n0jn4qqaiX — NBA (@NBA) December 26, 2022

- Les Warriors avaient visiblement envie de faire payer à Ja Morant ses déclarations sur le fait qu'il ne craignait aucune équipe de l'Ouest cette saison. Même dépeuplés, sans Stephen Curry et Andrew Wiggins, Golden State a joué un vilain tour aux Grizzlies pour Noël. Malgré les 36 points de Morant, qui étrennait sa chaussure signature, la Ja 1, pour la première fois, ce sont bien les Californiens qui avaient le mieux digéré le repas de la veille.

Jordan Poole a donné le ton avec son agressivité offensive (32 pts), épaulé par Klay Thompson (24 pts) et c'est dans le troisième quart-temps que les champions en titre ont fait le trou dans une partie comme toujours très âpre entre les deux équipes. Klay a un petit quelque chose contre Memphis et ne s'est pas privé lorsqu'il a vu Dillon Brooks, qui avait laissé entendre qu'il aimait bien son match-up avec lui, au sol dans le dernier quart-temps. Visiblement, ça valait bien une faute technique.

Klay Thompson taunts the heck out of Dillon Brooks after hitting the shot and gets called for a technical pic.twitter.com/SLfBvNSxRd — dave (@nbadaves) December 26, 2022

Les 42 points du banc des Dubs, avec Ty Jerome, Moses Moody et Anthony Lamb en artificiers principaux, ont également été précieux.

- Boston avait besoin d'une victoire marquante pour asseoir leur domination à l'Est sur la fin d'année. Quoi de mieux que de se payer les Bucks à la maison ? Les Celtics ont assommé Milwaukee en deuxième mi-temps, avec un tandem Jayson Tatum (41 pts) - Jaylen Brown (29 pts) bien trop tranchant pour des Bucks tendus et qui sont maintenant sur trois défaites consécutives.

Giannis Antetokounmpo a perdu son sang froid sur un accrochage avec Brown dans le 4e quart-temps, en allant mettre un coup de coude à l'ailier des C's, dont il s'est plaint de la brutalité. Un petit bec contre bec, rien de bien méchant, mais suffisamment intense pour se donner rendez-vous dans quelques mois...

Jaylen and Giannis 👀 pic.twitter.com/4D21wC2m32 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) December 26, 2022

- Les Sixers ont mis du temps à entrer dans leur match au Madison Square Garden, mais l'essentiel est là. Philadelphie a conquis une 8e victoire consécutive pour poursuivre sa remontée au classement. Alors qu'ils étaient dominés par les Knicks sur les trois premiers quart-temps, Joel Embiid (35 pts, 13 rbds), James Harden (29 pts, 13 pds) et leurs camarades se sont fâchés dans le dernier. George Niang, auteur de quatre paniers à 3 points dans le seul 4e QT, a donné le ton dans le run (24-9) qui a permis aux Sixers de l'emporter.

Philadelphie est 5e à l'Est, à seulement trois victoires de la tête.

- Les Mavs ne sont d'ordinaire pas trop fans des matches de Noël. Cette fois, ils ont réussi à faire plaisir à leurs fans, le jour de l'inauguration de la statue de Dirk Nowitzki devant la salle. Dallas a dominé les Lakers, non sans avoir dû attendre un troisième quart-temps assez incroyable pour faire la différence.

Les Texans ont tout simplement passé 51 points (!) à L.A. dans ce quart-temps, un record pour un Christmas Game en NBA et le QT le plus prolifique de la saison tout court. Les Lakers, emmenés par LeBron James (38 pts), menaient de 12 points au retour des vestiaires, mais ont été submergés par la suite.

Luka Doncic (32 pts), Tim Hardaway Jr (26 pts) et Christian Wood (30 pts, 7 pds) ont été les plus grands artisans du succès. C'est la 4e défaite de suite pour les Lakers, qui sont désormais 13e sur 15 à l'Ouest. Les Pelicans commencent à reprendre sérieusement espoir dans la Wembanyama Race, eux qui ont le droit d'échanger leur pick avec les Lakers en fin de saison...