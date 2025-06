Les coaches et les joueurs des Knicks frustrés par Karl-Anthony Towns ?

The Athletic a publié un long papier sur les dysfonctionnements des Knicks en cours de saison. Malgré le fait que New York ait atteint les finales de Conférence pour la première fois depuis 25 ans, on apprend que le groupe a eu de nombreux moments de doute et de frustration - plus que le lot commun des équipes. Il y a eu des déconnexions, que ce soit entre les joueurs et les coaches ou encore entre les joueurs eux-mêmes. Le journaliste révèle par exemple que Karl-Anthony Towns a particulièrement agacé ses coéquipiers en raison de ses erreurs défensives et de son absence de communication de ce côté du parquet. Autant d'éléments qui devront être gommés si les Knicks rêvent vraiment d'aller plus haut.