Adam Mokoka, un autre talent français quitte la NBA pour rentrer au pays

Après deux ans aux Etats-Unis et 25 matches en NBA avec les Bulls, Adam Mokoka jouera pour Nanterre jusqu'à la fin de la saison.

Alors qu'Elie Okobo brille de mille feux cette saison avec l'ASVEL, d'autres joueurs français semblent se dire qu'un retour au pays après des moments difficiles en NBA peut être une option viable en attendant un comeback. Adam Mokoka, encore en two-way contract avec les Chicago Bulls il y a peu et apparu en G-League en 2021, s'est engagé jeudi avec Nanterre.

Mokoka, 23 ans et 25 matches en NBA depuis ses débuts américains en 2019 (non drafté), débarque en Betclic Elite, cinq ans après ses débuts sous les couleurs du BCM Gravelines et deux ans après sa dernière saison en Europe, avec la formation serbe du Mega Bemax.

Adam Mokoka était l'arrière titulaire des Bleus champions d'Europe 2016 en U18, avec notamment Frank Ntilikina et Sekou Doumbouya.

Nanterre est pour le moment 7e de Betclic Elite avec 5 victoires et 4 défaites, assez loin du leader Boulogne-Levallois. L'arrivée de Mokoka, qui avait inscrit 15 points en 2020 contre les New Orleans Pelicans, son record en NBA, pourrait bien booster les ambitions du club francilien pour la suite de la saison.

👀 @AdamMokoka_ s’engage avec Nanterre 92 jusque la fin de saison et vient renforcer l’effectif 💪🏾 + d’infos sur https://t.co/xMD1OMhK3A#WeAreJSF pic.twitter.com/vGnhV8eJWw — Nanterre 92 (@Nanterre92) November 25, 2021

