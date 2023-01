Une collaboration de plus en plus étroite entre la NBA et la France ?

Ce n’est pas encore officiel mais, au lendemain de l’affiche parisienne entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons (126-108), il est déjà fort probable que la NBA fasse son retour dans la capitale française dès l’année prochaine. Le commissionnaire Adam Silver et le Président de la République Emmanuel Macron ont profité de l’occasion pour se rencontrer pour évoquer différents futurs partenariats.

Le timing n’est évidemment pas le fruit du hasard. Victor Wembanyama, pépite tricolore, est attendu de pied ferme en NBA et il sera très vraisemblablement le premier choix de la prochaine draft. Les Américains croient déjà beaucoup en lui, les Français aussi. Et avec les Jeux Olympiques 2024 à Paris, la ligue a tout intérêt à accentuer sa présence sur le territoire.

Une collaboration pourrait donc mener à de nombreux partenariats, dont certains entre la NBA et la LNB. Les autres projets concernent essentiellement des programmes pour les jeunes et des investissements en Afrique pour développer la Basketball Africa League.

« Je suis ravi et fier que la NBA ait fait de la France et de Paris son terrain de jeu privilégié. Ça reflète la relation longue et spéciale entre la France et la NBA. Avec le niveau d’excellence de notre équipe nationale et l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous avons maintenant l’opportunité d’aller encore plus loin avec des partenariats durables qui profiteront au développement du basket français », confiait Emmanuel Macron à la suite de cette visite.