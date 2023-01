Le CQFR du Paris Game 2023, ce qu’on a vu/pas vu

Le NBA Paris Game 2023, c'est fini. On vous dit, en vrac, ce que l'on a retenu de l'événement avec ce que l'on a vu et ce que l'on n'a pas vu.

- On n'a pas vu... les hymnes français et américain. C'est quand même un élément-clé du folklore d'avant-match. Par contre, les intros des deux équipes étaient top et l'annonceur des Pistons a bien fait le job. Que l'on aime les Bulls ou non, la petite musique d'Alan Parsons Project pour lancer le tout, ça file des frissons.

- On a vu... LaVar Ball prendre un taxi dans une petite rue à côté de Bercy pour quitter le match. Le patriarche de la famille Ball s'est quand même fait arrêter par quelques fans qui l'ont reconnu (normal avec sa casquette Big Baller Brand). Parmi les fans en question, il y avait quand même Sasha Zhoya, future star de l'athlétisme français et mondial, tout heureux de pouvoir faire une photo avec LaVar. C'est peut-être d'ailleurs le représentant de la famille le plus apte à jouer au basket en ce moment, entre Lonzo qui n'arrive pas à revenir, LaMelo qui s'est refait la cheville et LiAngelo qui est caissier chez Bricorama.

- On a vu... le début d'indignation sur les quatre accréditations de Picsou Magazine. Premièrement, deux des accréditations en question étaient les gagnants d'un concours (un ado, mineur, et son père). Deuxièmement, Picsou Mag parle souvent de NBA et permet de toucher un public très jeune. Il y a de quoi être frustré pour certains médias ou comptes qui se sont vu refuser l'accréditation, mais Picsou Magazine est la mauvaise cible.

- On n'a pas vu... le carton que l'on espérait de Killian Hayes devant le public français. Attention, Killian a pesé avec ses passes (8) et son activité (2 interceptions), mais son shoot n'a pas voulu suivre sur ce match (2/12). Le bain de foule constant qu'ont été ces trois jours pour lui vont quand même lui faire du bien, on imagine.

Les Bulls imposent leur loi à Paris, soirée difficile pour Killian Hayes

- On a vu... trois anciens vainqueurs du Slam Dunk Contest en même temps sur le parquet : Zach LaVine et Derrick Jones Jr d'un côté, Hamidou Diallo de l'autre. Les trois ont été bons et ont chacun claqué au moins un tomar de qualité.

- On n'a pas vu... le score. Enfin, pendant quelques minutes. L'affichage de l'AccorArena a un peu déliré en première mi-temps en donnant un score radicalement différent de celui inscrit sur l'écran géant.

- On a vu... Rashard Lewis. Pour le trois fans d'Orlando au fond de la classe, dont l'auteur de ces lignes, Rashard convoque forcément de bons souvenirs et cette équipe qui avait atteint les Finales NBA en 2009. L'ancien All-Star de 43 ans fait partie du staff des Pistons depuis un an. Rashard est franchement sympa et, surtout, dans une meilleure forme physique que la moitié des joueurs présents sur le terrain à Paris. Si une équipe cherche un poste 4 fuyant capable de shooter à 3 points...

- On a vu... Magic Johnson recevoir la deuxième plus grosse ovation de toute la soirée quand il a été présenté au milieu du terrain. Tony Parker a évidemment remporté les suffrages et Victor Wembanyama, assis courtside, n'était pas très loin à l'applaudimètre.

- On a vu... George Eddy remporter le concours de popularité du weekend, tant il a dû serrer de mains et remercier de gens qui le félicitaient pour le très bon documentaire sur sa vie que vous pouvez retrouver en replay sur Canal Plus. On l'a aussi entendu raconter sa vie à un journaliste américain qui faisait un portrait sur lui au hasard d'un poke bowl à Levallois.

- On a vu... DeMar DeRozan donner l'impression qu'il pourrait scorer à mi-distance même dans son sommeil. Celui-là, dans les années 90, il aurait pris une autre dimension...

- On a vu... un moment très sympa entre Zach LaVine et un adolescent marseillais dont il est l'idole.

À écouter avec le son. Quand un jeune français porte le n°8 en l'honneur de @ZachLavine ✨ #NBAParis ⎜ @ChicagoBulls pic.twitter.com/bPMYTAX9nQ — NBA France (@NBAFRANCE) January 19, 2023

- On a vu... Hamidou Diallo passer un bon moment avec les jeunes du PSG deux jours avant le match et montrer sur le terrain qu'il n'était pas qu'un dunkeur (17 pts).

- On n'a pas vu... Adam Silver promettre qu'on aurait une affiche plus alléchante lors du prochain NBA Paris Game, mais l'expérience devrait être renouvelée. Le commish a aussi évoqué son entretien avec Emmanuel Macron au sujet du basket lors des prochains JO de Paris et le partenariat entre la ligue et la France pour développer le basket en Afrique.

[ITW] Hamidou Diallo nous parle de l'Afrique, de Wembanyama et de SGA