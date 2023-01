Les Bulls imposent leur loi à Paris, soirée difficile pour Killian Hayes

La NBA est bien revenue à Paris trois ans après. Comme on pouvait un peu s'en douter, l'affiche entre les Bulls et les Pistons n'allait pas être le match le plus spectaculaire de l'année et l'essentiel était l'événement en lui-même. Qu'importe, parlons un peu du match, remporté (126-108) assez facilement par les Bulls, la seule des deux équipes pour laquelle la victoire était réellement importante aujourd'hui.

Chicago a montré qu'avec un peu de bonne volonté, il y avait quand même un monde d'écart avec Detroit. DeMar DeRozan (26 pts à 9/18) a fait admirer son adresse létale à mi-distance, Zach LaVine (30 pts à 10/20), le chouchou du public, est petit à petit monté en pression, et Nikola Vucevic a posé un nouveau double-double (16 pts, 15 rbds) sans avoir à forcer.

Sept des joueurs de Billy Donovan ont inscrit au moins 10 points et Derrick Jones Jr a lui rappelé à plusieurs reprises pourquoi il était l'un des trois vainqueurs du Slam Dunk Contest présents sur le parquet (avec LaVine et Hamidou Diallo, très intéressant avec 17 pts et beaucoup d'énergie).

Du côté des Pistons, la déception est venue de Killian Hayes, ou en tout cas de son adresse. Si le meneur français n'a pas manqué à son devoir à la passe (8 assists) et a été aussi actif que possible en défense (2 interceptions), il n'a jamais pu prendre confiance au niveau du tir (2/12). Le public tricolore attendait un carton offensif de la part de son seul représentant dans ce match, mais l'émotion était sans doute un peu forte.

On a bien aimé l'entrée de Jalen Duren, qui a eu la bonne idée de retrouver son passeport à temps pour pouvoir montrer toutes ses qualités du côté de Bercy. Le plus jeune joueur de la ligue a fini en double-double avec 11 points, 12 rebonds et 2 contres en seulement 18 minutes.

Les Bulls, qui menaient de 10 points à la pause, ont petit à petit accru leur avance en gérant les coups de chaud de Bojan Bogdanovic (25 pts). Cette victoire est précieuse et leur permet de rester accrochés à la 10e place, la dernière virtuellement qualificative pour le play-in. Le chemin est encore long, mais deux victoires de suite, ça reste deux victoires de suite...

