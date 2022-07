Adam Silver fustige le load management en NBA

Aux yeux de beaucoup, la fin de la saison NBA est bien moins intéressante que la partie qui la précède. Le "load management" en est l’une des principales causes. Les stars, même aptes à jouer, ont en effet tendance à se reposer dans la dernière ligne droite afin de se préparer aux playoffs.

Cette pratique se démocratise au fil des années. De plus en plus de franchises s’y mettent. Ainsi, les fans venus voir leurs joueurs préférés sur le parquet peuvent parfois avoir une mauvaise surprise. Pour Adam Silver, le commissioner de la NBA, il s’agit d’une chose néfaste pour la ligue.

NBA commissioner Adam Silver on load management: “There’s nothing more frustrating also for our fans than having players, frankly, who aren’t injured following some program schedule for rest. I’m looking at [Spurs executive] RC [Buford], you started this all.” pic.twitter.com/AJTyHs4PX4

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 12, 2022