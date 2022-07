Le dernier match de Kawhi Leonard remonte déjà à plus d’un an. Blessé aux ligaments croisés antérieurs, l’ailier n’a pas disputé la moindre rencontre pour les Los Angeles Clippers cette saison. Il a préféré se concentrer sur sa guérison. Mais malgré ses progrès et sa patience, il n’est pas encore de retour à 100%.

En effet, Leonard n’a pas été autorisé à reprendre le cinq contre cinq pour le moment, d’après ESPN. Cette étape est généralement considérée comme la dernière avant la reprise. Prudents au possible, les Clippers ont décidé d’y aller "très lentement" avec leur star. Ils mettent ainsi toutes les chances de leur côté pour éviter de nouveaux pépins physiques.

Kawhi and PG organizing workouts, John Wall and Reggie Jackson slated for a starting point guard competition and how Wall fits… talking the latest on the Clippers with @malika_andrews @mcten @KendrickPerkins on NBA Today pic.twitter.com/oLAd6Th0S4 — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) July 7, 2022

Los Angeles, qui n’a pas participé aux playoffs cette année, se prépare à une grande campagne pour 2023. Avec Paul George et Kawhi Leonard en pleine forme, ils se voient comme de sérieux prétendants au titre. Toute l’équipe prend alors cette mission très au sérieux et les deux leaders ont déjà commencé à organiser des entraînements collectifs pour développer une alchimie.

La santé du MVP des Finales 2019 sera certainement la clé de leur réussite. La dernière fois qu’il a joué en postseason, Leonard affichait des moyennes de 30,4 points, 7,7 rebonds, 4,4 passes et 2,1 interceptions par match. Le tout à 57,3% au tir et 39,3% à trois points. Des statistiques très impressionnantes.

Les Clippers ont préparé le terrain pendant son absence. Le front office a notamment fait venir Norman Powell, Robert Covington et Luke Kennard pour renforcer l’effectif. John Wall a également rejoint à l’équipe pendant l’intersaison. Avec son meilleur joueur au meilleur de sa forme, qui sait ce dont cette équipe serait alors capable ?

On peut légitimement espérer retrouver Kawhi Leonard sur les parquets pendant le training camp. L’essentiel est qu’il soit prêt pour le début de la saison. Il faut par ailleurs s’attendre à ce qu’il manque un certain nombre de matches cette année, pour cause de "load management". Et si le Terminator arrive bel et bien en playoffs à 100%, attention aux équipes qui se tiendront sur sa route.

