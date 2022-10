Adam Silver : “Wembanyama a tout pour être un game changer”

Présent à Abu Dhabi pour le match de pré-saison entre les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks, Adam Silver n'a pas pu échapper à une question sur Victor Wembanyama, dont le nom est partout cette semaine après sa belle performance face à la Team Ignite. Le boss de la NBA n'a pas esquivé et a abondé dans le sens de tous les observateurs, notamment LeBron James, qui voit dans le jeune Français un "talent générationnel".

A l'instant où je vous parle, quelque part dans le monde des jeunes garçons et filles rêvent d'être comme LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou Trae Young. Victor Wembanyama est le produit de cela. C'est un jeune homme qui a grandi en adorant le basket. Au contraire de joueurs de générations plus anciennes, le jeu lui a été accessible. Il n'était pas limité à des vieilles cassettes vidéo. Il a pu modeler son jeu en s'inspirant de joueurs modernes.

"Je n'ai pas envie de porter l'oeil à un joueur qui n'est pas encore en NBA en disant de lui que ce sera le prochain grand. Mais j'ai regardé le match de l'autre jour contre l'équipe de G-League via la NBA App. Il a tous les attributs pour être un game changer et un grand joueur sur le plan physique et au niveau de son esprit. Il a répondu présent sur une scène exposée, face à la team Ignite.

Nouveau rendez-vous pour Victor Wembanyama sur la scène américaine, ce jeudi, à 21 heures, toujours contre la Team Ignite et l'autre grand prospect de la cuvée 2023 : Scoot Henderson.

House of Bounce journalist: "What do you think about Victor Wembanyama?"

Adam Silver: "Oh, my..."#NBAinAbuDhabi pic.twitter.com/LcBCfjEB47

— Matt Evans (@MattEvansCU) October 6, 2022