LeBron James se tient évidemment au courant des performances des futurs joueurs NBA, surtout lorsqu'ils ont la hype de Victor Wembanyama. La superstar des Los Angeles Lakers a suivi la prestation très remarquée du Français à Las Vegas, où il se trouve aussi en ce moment, et a été invité à donner son avis à ce sujet.

C'est simple, le King n'a que de belles choses à dire sur Victor Wembanyama.

Pas facile de garder la tête froide quand l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA vous envoie des compliments de la sorte. Wembanyama gère pour le moment bien la pression, les attentes et les éloges. Pourvu que ça dure !

LeBron James is asked if he watched Victor Webanyama play last night, and if so, if he could share his thoughts.

The answer:https://t.co/5zx0t9SJHP pic.twitter.com/TEsGkv4RQ0

— Rob Perez (@WorldWideWob) October 6, 2022