Deux superbes affiches pour ouvrir la saison NBA

Le soleil se lèvera à l’Ouest. Pour une fois, la saison NBA ne débutera pas par une affiche de la Conférence Est. Ce sont les Denver Nuggets, champions en titre, qui ouvriront le bal le 24 octobre prochain. Nikola Jokic et ses partenaires pourront hisser la bannière et recevoir leurs bagues, le tout sous les yeux de l’un de leurs plus féroces concurrents : les Los Angeles Lakers, balayés lors des dernières finales de Conférence, retrouveront la franchise du Colorado dès le premier match.

Il est fort probable que les LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves ou encore Gabe Vincent – battu avec le Miami Heat en finales NBA et débarqué en Californie depuis – seront particulièrement motivés à l’idée de gâcher la fête et de refroidir l’ambiance à la Ball Arena.

Les champions sont traditionnellement mis en avant le premier soir de la saison mais, décalage horaire entre les deux côtes oblige, la NBA prévoit d’ordinaire un choc au sommet entre deux prétendants de la Conférence Est (incluant éventuellement l’équipe sacrée selon sa provenance). Mais pas pour cet exercice 2023-2024. En effet, la ligue s’est laissée un duel d’anthologie pour conclure sa nuit de reprise. Les Phoenix Suns affronteront les Golden State Warriors à San Francisco.

Un match entre deux formations qui figurent parmi les favorites pour le titre, au moins sur le papier. L’armada redoutable des Suns contre les membres historiques de la dynastie des Warriors. Avec, en prime, l’occasion pour Chris Paul de défier rapidement ses anciens coéquipiers de Phoenix – sans oublier le « retour » de Kevin Durant dans la Bay, où il a décroché deux titres en 2017 et 2018.

Voilà qui promet une très belle soirée de basket et pour nous une première nuit blanche. Le soleil peut se lever où il veut, nous, on ne dormira pas.

