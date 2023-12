Agacé, Gregg Popovich menace d’écarter des joueurs

Il semblerait que certaines défaites agacent plus Gregg Popovich que d'autres. Plutôt calme depuis le début de la saison malgré la palanquée de revers que subit sa jeune équipe, le head coach des San Antonio Spurs a eu du mal à digérer certains comportements la nuit dernière, lors de la réception du Jazz. Dans des propos recueillis par notre correspondant au Texas Benjamin Moubèche, Pop s'est même montré menaçant comme rarement ces derniers mois.

« Je vais devoir demander à certains d’être plus réguliers, sinon des changements s’imposeront », a averti Popovich. D'après Benjamin, qui a forcément un meilleur ressenti en observant les Spurs au quotidien, les joueurs visés pourraient être Malaki Branham (0 point en 17 minutes) et Devin Vassell (22 pts à 8/18), Keldon Johnson sortant déjà du banc avec pour mission de dynamiser le second unit. Personne ne s'étant vraiment distingué contre Utah, Victor Wembanyama et Jeremy Sochan peuvent aussi être l'objet du courroux de leur coach.

Les Spurs retrouvent Victor Wembanyama… et la défaite

"On n'est pas assez réguliers. On fonctionne par à coups, on manque de maturité et gagner un match NBA demande de la constance. Si tu joues pendant 20 minutes des deux côtés du terrain, tu ne gagneras pas. Utah est une équipe avec quelques joueurs expérimentés, très bien coachée par Will Hardy et qui t'attaque pendant tout le match. On n'a pas encore compris comment le faire. C'est en partie dû à notre jeunesse, mais je vais aussi devoir demander à certain d'être plus régulier, sinon des changements s'imposeront. C'est majoritairement notre cinq de départ qui nous a laissé tomber aujourd'hui".

Au passage, Gregg Popovich a fait comprendre que Victor Wembanyama ne jouerait qu'un seul des deux matches en back-to-back face à Portland, programmés vendredi et samedi.