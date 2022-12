AJ Griffin plante (encore !) un game winner assez fou au buzzer

19 ans à peine, 27 matches NBA au compteur et déjà deux game winners au buzzer. La jeune carrière d’AJ Griffin commence avec quelques coups d’éclat notables. Le rookie des Atlanta Hawks a offert la victoire aux siens contre les Chicago Bulls (123-122) en prolongation la nuit dernière. Un buzzer beater acrobatique sur une passe en alley-oop de Jalen Johnson depuis la remise en jeu.

AJ GRIFFIN OVERTIME GAME-WINNER 🚨😱 pic.twitter.com/lAWPtDs0IQ — NBA TV (@NBATV) December 12, 2022

Se retourner en l’air pour conclure, c’est fort. Et c’est donc le deuxième panier pour la gagne planté cette saison par l’ailier formé à Duke. Il avait déjà achevé les Toronto Raptors, là aussi en OT et sur un alley-oop, il y a quelques semaines. Sur un score quasiment similaire (124-122).

En plus de son action héroïque, AJ Griffin a marqué 17 points. Une performance intéressante de plus pour le jeune homme qui s’impose de plus en plus au sein de la rotation de Nate McMillan. Devenu titulaire, il tourne à 10 points et 44% de réussite aux tirs pour ses grands débuts chez les professionnels.

Un autre angle du game winner d'AJ Griffin

AJ Griffin’s game-winner from inside the arena in ATL! pic.twitter.com/4k8NmOS6uH — NBA (@NBA) December 12, 2022

