Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Pelicans : 124-129, après prolongation

Lakers @ Pistons : 124-117

Kings @ Knicks : 99-112

Raptors @ Magic : 99-111

Hornets @ Sixers : 113-131

Bulls @ Hawks : 122-123, après prolongation

Bucks @ Rockets : 92-97

Podcast #67 : Faut-il croire aux Phoenix Suns ?

- Aucun joueur n'avait encore sorti deux matches à au moins 50 points cette saison en NBA. Joel Embiid a décidé d'être le premier, en tourmentant les Hornets dimanche. Le Camerounais a rendu une copie à 53 points et 11 rebonds face à Charlotte, James Harden (19 pts, 16 pds, 9 rbds) n'est lui pas passé loin du triple-double.

Seuls deux autres joueurs avant Embiid avaient réussi au moins deux matches à 50 points dans une saisons sous le maillot de Philadelphie : Wilt Chamberlain et Allen Iverson.

🔥 53 PTS (62.5% FG), 12 REB 🔥 JOEL EMBIID WAS UNSTOPPABLE TONIGHT IN PHILLY! #BrotherlyLOVE pic.twitter.com/L0J503YNNp — NBA (@NBA) December 12, 2022

Théo Maledon est entré en jeu pendant 16 minutes pour 9 points, 1 passe et 1 interception à 6/6 sur la ligne des lancers.

AJ Griffin, un rookie encore clutch !

- AJ Griffin a beau être rookie, il n'en a pas moins un sang froid de vétéran. Pour la deuxième fois de la saison, l'ancien de Duke a réussi un game winner au buzzer en prolongation pour offrir la victoire à Atlanta face à Chicago. Sur une passe en alley-oop de Jalen Johnson, et malgré la présence de Derrick Jones devant lui, Griffin s'est retourné à 180° et a fait mouche pour mettre fin à la série de trois défaites des Hawks.

AJ GRIFFIN AT THE BUZZER IN OVERTIME FOR THE WIN AGAIN pic.twitter.com/zDy02jm2yL — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 12, 2022

- Le match pour la suprématie de l'Ouest entre New Orleans et Phoenix a tourné en faveur des Pelicans. Evidemment aidés par l'absence de Devin Booker, les Pelicans ont néanmoins eu le mérite de décrocher cette victoire précieuse pour affirmer leurs ambitions. Ils ont dû passer par la prolongation, après le panier égalisateur de Chris Paul à 2.8 secondes du terme. Les expulsions pour 6 fautes de CP3 et Deandre Ayton ont rendu la tâche des Suns quasiment impossible durant l'overtime. Il faut noter le nouveau très bon match de Zion Williamson (35 points) qui monte en puissance en même temps que son équipe, désormais leader devant Memphis, Denver et Phoenix.

Depuis qu'on leur a consacré le dernier épisode de notre podcast, les Suns sont sur une vilaine spirale (5 défaites en 6 matches).

Titulaire, le rookie Dyson Daniels a encore été impressionnant défensivement et n'est pas étranger à la dynamique des Pelicans, même s'il est forcément moins mis en avant que Zion, CJ McCollum et quelques autres.

- On ne pensait pas les Bucks au complet capables de perdre à Houston. Quelque chose animait les Rockets cette nuit et ils ont réussi à se payer l'une des deux grosses cylindrées de la Conférence Est pour s'offrir une quatrième victoire de rang à domicile. Peut-être les joueurs, Jalen Green (30 points à 12/21) en tête, ont-ils eu envie d'offrir un succès à leur coach Stephen Silas ? Ce dernier vient de perdre son père, le Hall of Famer Paul Silas, et était remplacé par son adjoint John Lucas pour la réception de Milwaukee.

Malgré la présence de Giannis Antetokounmpo (16 pts, 18 rbds) et Jrue Holiday (25 pts, 8 pds), Houston a mieux géré la fin de match et montré beaucoup de sang froid à la finition.

Jalen Green dropped a 30-piece and led the @HoustonRockets Q4 run to take the W at home! 🚀 @JalenGreen: 30 PTS, 7 REB pic.twitter.com/y9FBsDjbRj — NBA (@NBA) December 12, 2022

- Les Lakers restaient sur trois défaites de suite et ont réussi à boucler leur road trip par une victoire à Detroit. La recette ? S'appuyer sur LeBron James et Anthony Davis, comme à chaque fois qu'ils sont aptes à jouer au basket ensemble. LeBron (35 pts) et "AD" (34 pts, 15 rbds, 7 pds) ont été bien trop productifs pour les Pistons, malgré l'énorme match offensif de Bojan Bogdanovic (38 pts). Cela dit, c'est un panier à 3 points d'Austin Reaves dans le money time qui a permis à Los Angeles de définitivement se détacher pour éviter une déconvenue.

Killian Hayes était titulaire et a joué 25 minutes pour 5 points, 9 passes, 3 rebonds et 1 interception à 2/6.

LeBron and AD both went off for 30+ points to lead the @Lakers to the win on the road! #LakeShow @KingJames: 35 PTS, 5 REB, 5 AST@AntDavis23: 34 PTS, 15 REB, 7 AST, 2 STL pic.twitter.com/lwBFzV01Du — NBA (@NBA) December 12, 2022

- A défaut d'être l'équipe la plus emballante de NBA en ce moment, les Knicks ont le sens du devoir à la maison et sont en train de faire du Madison Square Garden une petite forteresse. New York a dominé Sacramento dimanche, pour conquérir une quatrième victoire de suite à domicile. En dépit de l'expulsion de Julius Randle (27 pts) dans le 3e quart-temps pour protestation, les hommes de Tom Thibodeau ont pris le dessus. RJ Barrett (27 pts) et Jalen Brunson (18 pts) ont sonné la charge pour ramener les Knicks à un bilan positif (14-13).

- On pensait Orlando lancé sans vergogne vers du tanking, mais le Magic est en train de gagner un peu trop de matches ces derniers temps. Les Floridiens ont conquis une troisième victoire de suite - ce qui ne leur était pas arrivé la saison dernière par exemple - en dominant Toronto à domicile. Emmenés par le tandem Franz Wagner (23 pts) - Paolo Banchero (20 pts, 12 rbds), les joueurs de Jamahl Mosley ont peu tremblé contre des Raptors sans âme et maintenus sous les 100 points, une fois n'est pas coutume.

Orlando affiche le troisième plus mauvais bilan de l'Est et de toute la NBA, derrière Charlotte et Detroit, la lanterne rouge.