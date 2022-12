Podcast #67 : Faut-il croire aux Phoenix Suns ?

Cette semaine, notre équipe reçoit un invité de la prestige, Florent Bodin, un ancien de la maison, pour évoquer les documentaires qu'il a pu réaliser tout en discutant de sa franchise favorite, les Phoenix Suns. Avec une question qui nous trotte dans la tête depuis un moment : faut-il vraiment croire aux Suns ?

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel de la rédaction de BasketSession et du Mook REVERSE vous proposent ce nouvel épisode. Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines ! N'hésitez pas à réagir, commenter, partager et liker l'émission sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez.

De son amour pour Phoenix et les Suns à son travail de journaliste avec des athlètes comme Tony Parker ou les futures stars de demain, on a discuté de beaucoup de choses avec Florent Bodin.

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Florent Bodin et Phoenix, une histoire d'amour qui date

04:10 - Dans les coulisses de son documentaire sur Tony Parker

21:05 - La série "Champions", à la rencontre des futures stars demain

26:02 - L'effet Chris Paul

30:39 - Devin Booker en format MVP

44:04 - Jusqu'où peuvent aller les Suns ?

59:20 - Les Suns de l'ombre qu'on a préféré 01:09:50 - Outro