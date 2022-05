Al Horford, le vétéran qui change tout pour Boston

Même le surnom d’Al Horford sonne gentil. « Big Al. » C’est le nounours du voisinage quoi. Le grand mec baraqué mais cool qui n’embête personne et sourit tout le temps. Jamais un mot plus haut que l’autre. Sauf que ça ne veut pas dire qu’il est soft pour autant. Ce gars-là, il vaut mieux ne pas le faire chier. C’est pareil avec le pivot des Boston Celtics.

Giannis Antetokounmpo a joué des muscles en le regardant de travers après lui avoir dunké dessus au début du troisième quart-temps. Le Dominicain n’a pas répondu. Juste quelques « OK, OK » de la tête. Mais il s’est embrasé de l’intérieur, allumant une flamme au fond de lui. Ensuite, il s’est lâché, jusqu’à prendre sa revanche en postérisant la superstar des Milwaukee Bucks plus tard dans la partie. Avec la faute en prime.

BIG AL 🤝 BIG SLAM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/HF7Lq6g56d — NBA (@NBA) May 10, 2022

« Je n’ai pas compris ce qu’il m’a dit [en lui dunkant dessus] mais je n’ai pas aimé la manière dont il m’a regardé. Ça m’a fait monter en pression », confie le héros de la soirée.

Le poster d’Horford concluait un 10-0 des Celtics, revenus soudainement au score après avoir subi pendant plus de 40 minutes. Le plus marquant, ce n’est même pas le dunk en lui-même. C’est plutôt l’attitude du vétéran, rageur, bruyant et animé d’une passion qu’il a rarement montré.

« Je suis calme d’ordinaire. Je peux être excité mais je suppose que je choisis juste mes moments. C’était un match plein d’émotions. »

Un nouveau visage pour un homme de 35 ans qui n’a jamais semblé aussi frais et tranchant. Quasiment en préretraite aux Philadelphia Sixers, il revit depuis son retour dans le Massachusetts. En fait, Al Horford n’avait jamais été aussi percutant en playoffs en plus d’une quinzaine d’années d’expérience. Il a fini avec 30 points au compteur… son record personnel à ce stade de la compétition ! 30 points, dont 16 dans le quatrième quart-temps. Il n’a pas raté le moindre tir dans le money time (5 sur 5) et il a converti 11 de ses 14 tentatives lundi soir. L’homme du match.

« On adore Al. C’est le meilleur vétéran que l’on ait pu avoir. Que les choses se passent bien ou mal, il va rester le même. Et 9 fois sur 10, ça va jouer en notre faveur », témoigne Marcus Smart.

En plus d’avoir défendu avec brio sur Kevin Durant et d’abattre un boulot monstrueux sur Giannis Antetokounmpo, Al Horford compile aussi 15,9 points à 56% aux tirs, 53% à trois-points avec 9,4 rebonds de moyenne depuis le début des playoffs. Des performances vraiment précieuses, dignes d’un facteur X d’une équipe qui peut légitimement ambitionner d’aller au bout cette saison.

