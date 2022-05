Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Bucks : 116-108

Grizzlies @ Warriors : 98-101

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies : 3-1

C'est ce qui s'appelle un joli hold-up, mais c'est aussi ce qui fait la force des aspirants au titre. Les Warriors ont été étonnamment bousculés à domicile par des Grizzlies pourtant privés de Ja Morant, touché au genou. Golden State n'a pris l'avantage qu'à 45 secondes de la fin de ce game 4, avant de plier l'affaire sur la ligne des lancers grâce à l'adresse de Stephen Curry, puis à la défense de Draymond Green, venu contrer la tentative d'égalisation à 3 points de Jaren Jackson Jr, qui avait manqué un tir bien plus prenable quelques instants auparavant également.

Il faut rendre hommage à Memphis, qui a réussi à mettre en échec les Californiens pendant une grande partie du match et menaient encore de 3 points à l'entame de la dernière minute de jeu. Il a simplement manqué un peu de fraîcheur aux hommes de Taylor Jenkins, qui se sont répartis la marque entre JJJ (21 pts), Tyus Jones (19 pts) et Kyle Anderson (17 pts) tout en défendant très bien, jusqu'au fatidique 39-29 du dernier quart-temps, disputé dans une ambiance assourdissante.

Curry, comme la plupart de ses camarades, a eu beaucoup de mal à régler la mire, mais est parvenu à finir avec 32 points et 8 passes à 8/25, avec Andrew Wiggins comme seul partenaire à peu près adroit à la finition (17 pts, 10 rbds à 7/13).

La série repart à Memphis, où on espère voir Ja Morant en action pour tenter d'éviter l'élimination à son équipe. Cette série mérite de se poursuivre encore un peu et cela implique la présence du meneur All-Star NBA.

Boston Celtics - Milwaukee Bucks : 2-2

Dire que l'on pensait que le retour d'Al Horford à Boston était surtout pour être un leader de vestiaire et pas forcément un joueur-clé sur le terrain dans la NBA de 2022... Le Dominicain a été très bon cette saison, mais pas au point que l'on soit préparés pour ce qu'il nous réservait dans le game 4 de la série acharnée contre Milwaukee.

Les Celtics ont égalisé à 2-2 sur le parquet des Bucks, en renversant une situation compromise à l'entame du 4e quart-temps. Horford a pris les choses en main et orchestré un run de 10-0 alors que Boston comptait 7 points de retard au moment de débuter l'ultime période.

Le vétéran a enchainé les actions déterminantes, d'abord sur un drive pour réduire un peu plus l'écart, puis sur un dunk pour égaliser et enfin en provoquant une faute sur Giannis Antetokounmpo qui a provoqué une scène habituelle chez le placide Horford. L'ancien coéquipier de Joakim Noah à Florida a affiché une joie démonstrative qui en disait long sur sa détermination à ne pas repartir du Wisconsin en étant mené 3-1.

Al Horford a inscrit 30 points, son record en playoffs NBA à 35 ans, auxquels il a ajouté 8 rebonds et 3 passes, pour un différentiel de + 20 !

AL HORFORD MY GOODNESS 😤 pic.twitter.com/rWoi69x7NI — Boston Celtics (@celtics) May 10, 2022

Il n'a évidemment pas joué seul et Jayson Tatum (30 pts, 13 rbds, 5 pds), ainsi que la paire Marcus Smart-Jaylen Brown (18 pts tous les deux) se sont chargés de l'aider à répondre à Giannis Antetokounmpo (34 pts, 18 rbds, 5 pds) qui s'est montré bien plus maladroit qu'à son habitude (14/32) et éprouve clairement des difficultés face aux adaptations défensives des Bostoniens.

Les Celtics ont joué ce match sans Robert Williams, touché au genou et remplacé dans le cinq par son homonyme, Grant Williams.

C'est reparti pour un tour à Boston et quelque chose nous dit qu'il faut se préparer à voir cette série se disputer en 7 matches.