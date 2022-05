Antoine Walker : « Stephen Curry est le troisième meilleur joueur de la série »

Interrogé sur la hiérarchie des stars entre les Warriors et les Grizzlies, Antoine Walker a surpris avec son analyse sur Stephen Curry.

Ja Morant peut-il être le meilleur joueur de la série entre les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies ? C’est une question que nous nous sommes posés. Les médias américains aussi. Comme l’équipe de Fox Sport et son invité Antoine Walker. L’ancien joueur NBA s’est penché sur le sujet en donnant une réponse étonnante à propos de Stephen Curry.

« Ja Morant est le meilleur joueur de cette série, mais je ne pense pas qu’il soit le joueur le plus intelligent de cette série. Est-ce qu’il va garder le contrôle sur le match comme il l’a fait lors des 5 dernières minutes [du Game 2] quand il a planté 15 points de suite ? Je n’aime pas le fait qu’il ait pris 23 tirs à trois-points en 2 matches. Je ne pense pas que ce soit sa force. Bien sûr qu’il doit en prendre quelques uns. Il faut que la défense le respecte et ça peut l’aider à s’ouvrir des lignes de drive vers le panier. Mais j’ai peur qu’il y prenne goût, notamment lorsqu’il est fatigué. Je veux être sûr qu’il joue intelligemment. Stephen Curry va jouer intelligemment. Il va utiliser des écrans, il va utiliser Draymond Green, il va attaquer sur pick&roll, etc. Maintenant, je pense que Steph est le troisième meilleur joueur de la série. Le meilleur joueur de la série c’est Ja Morant, puis ensuite Jordan Poole, et Steph Curry. Jordan Poole est le meilleur joueur des Warriors à l’heure actuelle. Il l’a prouvé. »

(Toujours très ironique qu’Antoine Walker reproche à un joueur de « trop » tirer à trois-points.)

En fait, son argumentaire est intéressant et il ne cherche visiblement même pas à faire dans le sensationnel mais… Stephen Curry, troisième meilleur joueur de la série ? Come on, man.

