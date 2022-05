Ja Morant peut-il être le meilleur joueur de la série contre les Warriors ?

Fidèle à son esprit joueur et joyeux, Stephen Curry tenait à délivrer un message à Ja Morant avant de rejoindre son vestiaire après le Game 1 : « Cette série va être une bataille et on va bien s’amuser. » Une marque de respect et de reconnaissance du talent immense du jeune homme.

« Je lui ai retourné le même message ce soir, je lui ai dit la même chose », confie le meneur des Memphis Grizzlies après sa performance éclatante lors du Game 2. « J’ai toujours dit que c’était mon duel favori en NBA. »

Morant prend du plaisir et ça se voit. En revanche, Curry ne voyait sans doute pas le fait de devoir continuellement cavaler derrière le dragster adverse et essayer de le contenir comme du divertissement. C’est plus du masochisme. Parce que la star de 22 ans fait souffrir la défense des Golden State Warriors. Plus particulièrement lundi soir, avec 47 points inscrits pour aller chercher la victoire et égaliser dans la série.

« La défaite du premier match m’est restée dans la tête. Surtout après avoir raté le dernier layup pour la gagne. Mais en arrivant à la salle aujourd’hui, je me suis dit que nous devions gagner et que donc nous allions gagner. J’ai pris la responsabilité de m’en assurer », explique l’intéressé.

Effectivement, sa mission, il l’a vraiment prise à cœur. Memphis comptait 4 points de retard à un peu moins de 4 minutes de la fin. Ja Morant s’est alors sublimé en agressant la défense de Golden State possession après possession. Virevoltant, vif, trop vif même, il s’est constamment mis en position de marquer. Son trois-points a redonné l’avantage aux siens à un peu plus de 2 minutes du buzzer. Ses layups, flotteurs et lancers-francs ont fait le reste. 47 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions, la win.

« C’est l’une de mes meilleures performances », conçoit-il.

Il a même planté les 15 derniers points de son équipe, le tout en seulement 4 minutes. Un exploit inédit depuis les 25 (!) points consécutifs de LeBron James avec les Cleveland Cavaliers en 2007. Sur ce match, aucun doute, c’était lui le meilleur sur le terrain. Curry a fini avec 27 points mais à 11 sur 25. Les Splash Brothers ont compilé un inhabituel 5 sur 23 à trois-points.

Ja Morant adore jouer contre Steph et, pour l’instant, il domine. Il tourne à plus de 40 points de moyenne après deux matches, avec aussi plus de 8 rebonds et 9 passes. Est-ce que ça peut durer ? Peut-il devenir le meilleur joueur de la série ? Ce n’est absolument pas une question anodine. Parce qu’en playoffs, c’est souvent l’individualité la plus forte qui qualifie son équipe.

Les Grizzlies ne sont pas passés loin de gagner le Game 1 avant de décrocher le Game 2. Si leur meneur continue d’évoluer à ce niveau, ils ont toutes leurs chances. Mais il est fort probable que les Warriors se recentrent beaucoup plus sur lui en défense, malgré la perte de Gary Payton II. Stephen Curry ne sera pas non plus toujours aussi maladroit (42% aux tirs et 34% à trois-points pour l’instant). On préfère donc rester prudent. Mais Morant frappe fort.

