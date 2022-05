Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Celtics : 86-109

Warriors @ Grizzlies : 101-106

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors : 1-1

On se demandait si la marche ne serait pas un peu haute pour Memphis, tant l'écart de niveau entre les Wolves et les Warriors est important. Les Grizzlies ont montré qu'ils étaient capables de retrouver leur niveau de saison régulière et même un peu plus. Exactement comme Ja Morant, finalement. Le meneur All-Star, fraîchement élu MIP, a haussé le ton dans des proportions auxquelles Golden State ne s'attendait pas.

Morant a inscrit les 15 derniers points de Memphis dans le money time, pour caler un match à 47 points, 8 passes, 8 rebonds et 3 interceptions, le tout à 15/31. Il est devenu seulement le troisième joueur dans l'histoire de la NBA à avoir plusieurs matches à au moins 45 points en playoffs avant ses 23 ans. Les deux autres : Kobe Bryant et LeBron James.

Ja Morant n'a pas manqué l'occasion de répondre à Stephen Curry, qui l'avait gentiment invectivé après le game 1. Curry (27 pts) et les Warriors sont passés à côté de leur sujet à 3 points en shootant à 18% (7/38) et n'ont pas trouvé les solutions défensives pour stopper Morant notamment.

La blessure de Gary Payton II, sérieusement touché au coude (une fracture est évoquée), va sans doute faire parler avant le game 3. Steve Kerr était furieux après Dillon Brooks, l'auteur de la faute, qu'il a accusé d'avoir "brisé le code NBA". En heurtant Payton à la tête alors qu'il était en l'air, Brooks a effectivement pris un risque et son adversaire, déséquilibré, est mal retombé sur son coude. Le joueur des Grizzlies a été expulsé après 3 minutes de jeu et on surveillera une éventuelle suspension dans les joueurs qui viennent.

Prayers up for @Garydwayne 🙏🏻🙏🏻 He takes a hard fall after a dirty foul from Dillon Brooks. Brooks was assessed a Fagrant 2 and ejected from the game.#NBAPlayoffs #Payton #Brooks #Dirty #DubNation #Ejected pic.twitter.com/POJ9w0sbFG — Basketball Craze (@bball_craze) May 4, 2022

La faute de boucher de Dillon Brooks, expulsé après avoir blessé Gary Payton

Boston Celtics - Milwaukee Bucks : 1-1

Les Celtics ont retenu la leçon. Etouffés lors du game 1, les joueurs d'Ime Udoka ont mieux appréhendé le game 2 face aux Bucks. A nouveau, Boston a réussi à faire en sorte que Giannis Antetokounmpo soit en-dessous de ses standards en termes d'adresse (28 pts à 11/27), mais ça n'a cette fois pas eu les mêmes effets. Ce sont les Celtics qui sont cette fois passés en mode muraille pour limiter Milwaukee à 86 points.

Forcément, quand Jayson Tatum (29 points, 8 passes à 10/20) et Jaylen Brown (30 pts à 11/18) sont à la fois prolifiques et adroits, la donne change pour les Celtics. Même en l'absence de Marcus Smart, remplacé dans le cinq par Derrick White, Boston a tenu bon et retrouvé collectivement ce mix entre solidité défensive et attaque tranchante qui a fait son succès depuis le début de l'année civile.

Agressifs et sans relâche, les C's ont misé sur un impact fort en première mi-temps et grand bien leur en a pris. A la pause, Boston menait de 25 points contre des Bucks sans grande inspiration et obligés de s'en remettre à Giannis, qui a tout de même encore réussi à donner 7 passes. Le fait que Milwaukee ait shooté à 3/18 à 3 points alors que Boston a livré un feu d'artifice en la matière (20/43) a aussi fait la différence.

Direction le Wisconsin désormais, avec l'espoir neutre que l'on ait un premier match serré dans cette série tant attendue.