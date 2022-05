La faute de boucher de Dillon Brooks, expulsé après avoir blessé Gary Payton

Draymond Green au Game 1, Dillon Brooks au Game 2. Les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies ont décidé de s’échanger les politesses. Cette fois-ci, c’est donc un titulaire de la franchise du Tennessee qui a été expulsé par les arbitres. Brooks l’a plutôt bien cherché en déboulant par derrière pour mettre une torgnole à Gary Payton II sur sa tentative de layup. Les arbitres ont pris la décision d’éjecter l’ailier après avoir revu l’action. Le match n’avait débuté que depuis 3 minutes.

After review, Dillon Brooks has been assessed a Flagrant 2 foul for this play on Gary Payton. His night is over.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/2WQLOL5qJn

— TSN (@TSN_Sports) May 4, 2022