Al Horford, le tireur d’élite est enrayé

Al Horford ne veut pas que les journalistes ricanent quand il s'auto-proclame tireur d'élite. L'intérieur dominicain avait affiché son niveau de confiance en lui avant le Game 3 et il a assumé ensuite en convertissant 5 de ses 7 tentatives derrière l'arc. Mais il est à la peine depuis. Déjà auteur d'un vilain 2 sur 7 lors de la défaite des Boston Celtics dans le Game 4, il est complètement passé à côté de son Game 5 en ratant ses 7 tentatives, toutes à trois-points. Il n'a pas marqué le moindre panier et le moindre point.

Du coup, sa déclaration revient évidemment le hanter. Al Horford tourne à 31% à trois-points sur cette série, contre 44% pendant la saison régulière. Alors le vétéran apporte aussi d'autres choses sur le terrain, comme de la défense ou du leadership en plus de son expérience mais son adresse reste primordiale sur cette série. En effet, il écarte les lignes et peut forcer Joel Embiid à sortir de la peinture ou à le punir, lui et les Philadelphia Sixers, s'il ne sort pas à temps. Mai pour ça, il faut les mettre. Et les Celtics ont quasiment tout raté hier.

