Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Celtics : 115-103

Suns @ Nuggets : 102-118

Boston Celtics 2-3 Philadelphie Sixers

- Les Celtics ont quitté le parquet du TD Garden sous les huées cette nuit. Leur prestation indigente dans le game 5 les a menés vers une nouvelle défaite à la maison dans cette série face aux Sixers et les voilà contraints de tenter de sauver leur peau à Philadelphie en fin de semaine. Tout semblait pourtant favorable à Boston, tétanisé par l'enjeu, avec des joueurs incapables de sortir d'une dynamique stagnante et d'un style de jeu prévisible. Philadelphie ne s'est pas posé de question et a accepté l'offrande.

Joel Embiid a signé son troisième match consécutif à au moins 30 points et monte en régime, ce qui ne peut pas être une bonne nouvelle pour les Celtics. Le Camerounais a posé 33 points, 7 rebonds et 4 contres pour guider son équipe vers un succès facile, avec l'aide d'un très tranchant Tyrese Maxey (30 pts à 6/12 à 3 pts) et d'un James Harden plus playmaker que scoreur (17 pts, 10 pds, 8 rbds) avec seulement 8 tirs pris.

Le "Bearded One" a proposé un très bon entre-deux, lui qui avait jusque-là été soit héroïque, soit très maladroit. Collectivement, les joueurs de Doc Rivers ont justement eu ce bon équilibre aussi, avec une adresse (50% au global, 40% à 3 pts) qu'ils espèrent pouvoir reproduire à la maison pour plier l'affaire dans 48 heures.

Les Sixers n'ont jamais tremblé dans ce match, en faisant grandir l'écart petit à petit, jusqu'à compter 21 points d'avance sous les yeux d'une salle pleine mais totalement secouée par l'apathie de ses protégés. Le choc a ensuite fait place à la colère.

- Boston se retrouve dans la même situation que l'an dernier contre Milwaukee. Sauf que l'énergie ne semble pas la même cette fois. Jayson Tatum (36 pts, 10 rbds, 5 pds à 11/27) et Jaylen Brown (24 pts, 6 rbds) n'ont pas donné l'impression de joindre leurs efforts, mais plutôt de fonctionner chacun de leur côté. Plus problématique : ils n'ont pas réussi à impliquer les autres, ce qui avait quand même fait partie de la recette qui les avaient fait réaliser une fantastique deuxième partie de saison l'an dernier, avec ce run jusqu'en Finales. Les "Jay's" ont inscrit 60 des 103 points de leur équipe, le soir où Boston finit avec son plus faible total de points depuis le début des playoffs. C'est à la fois dû au bon travail défensif des Sixers et au manque de variété dans le jeu des Celtics.

- Joe Mazzulla vit un baptême du feu compliqué dans ces playoffs. On n'osera pas lui intimer des conseils précis sur le plan du coaching, mais on a bien la sensation qu'il peine à trouver des idées et une formule pour booster son groupe tactiquement.

- Preuve n°1 que Joel Embiid va de mieux en mieux et n'a plus d'appréhension sur le plan physique : cet énorme contre sur Jaylen Brown, qui était parti pour allumer le dunk de la nuit.

EMBIID MEETS JAYLEN BROWN AT THE RIM 😤 pic.twitter.com/9hIA0lDImI — Bleacher Report (@BleacherReport) May 4, 2023

- Preuve n°2 : ce superbe retour pour décourager le même Brown avec un chasedown block des familles.

EMBIID CHASEDOWN ON BROWN 😤 pic.twitter.com/XBtZOFxMDm — NBA TV (@NBATV) May 10, 2023

Denver Nuggets 3-2 Phoenix Suns

- Michael Malone va bien dormir. Tout ce qu'il souhaitait voir dans le game 5 de la part de ses joueurs, il l'a vu. Après deux défaites à Phoenix, Malone voulait :

ralentir Devin Booker : il n'a marqué "que" 28 pts à 8/19

: il n'a marqué "que" 28 pts à 8/19 voir Michael Porter Jr plus productif : "MPJ" a apporté 19 points à 7/11

plus productif : "MPJ" a apporté 19 points à 7/11 retrouver de la production et de l'adresse à 3 points : les Nuggets ont shooté à 48.1% from downtown

impliquer davantage le second unit : Bruce Brown a marqué 25 points et Christian Braun a tué tout suspense avec un dunk en contre-attaque à 7 minutes de la fin pour donner 24 points d'avance aux Nuggets

Denver s'est imposé avec une facilité presque déconcertante, en confirmant que jouer à domicile était une condition sine qua none dans cette série pour le moment. On n'a pas reconnu les Suns des deux derniers matches, avec cette fois une circulation poussive et des actions prévisibles dont les Nuggets se sont très bien accommodés. Kevin Durant (26 pts, 11 rbds, 7 pds) et Devin Booker ont shooté à 18/43 en cumulé et n'ont pas reçu de soutien miracle de la part de leurs camarades.

- Nikola Jokic, pour sa part, a bien digéré la frustration des deux derniers matches où il avait été titanesque sans la victoire au bout. La soirée avait bien commencé pour le Serbe, impliqué dans une séquence sympa avant le début du match avec Mat Ishbia, le proprio des Suns. Tout est bien qui finit bien.

Sur le terrain le Joker a été moins sympathique, signant le 10e triple-double de sa carrière en playoffs avec 29 points, 13 rebonds et 12 passes à 12/20. La connexion avec Jamal Murray, plus saignant après le repos (19 pts) a bien fonctionné et on n'a pas eu l'impression que le double MVP et ses camarades ont eu besoin de puiser dans leurs réserves pour aller chercher cette troisième victoire.

- Une petite stat pour montrer le niveau de Jokic depuis le début de la série : le Serbe est le premier joueur à totaliser au moins 175 points, 65 rebonds et 50 passes sur 5 matches de playoffs de suite... dans l'histoire de la NBA. On disait que les playoffs de Devin Booker étaient indécents (ils le sont toujours), mais attention de ne pas sous-estimer ce que fait Nikola Jokic sous prétexte que l'on s'habitue à son excellence.

