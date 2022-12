Boston ne veut plus perdre Al Horford et le prolonge… à vie ?

Boston ne refera plus l'erreur de 2019. Al Horford prolonge de deux ans et sera sans doute Celtic à vie.

Dire qu'il y a un an et demi on pensait Al Horford fini, ou pas loin... Le Dominicain végétait dans un placard à Oklahoma City, en attendant qu'une équipe ambitieuse le sorte de là. Cette équipe, ça a été Boston, pour un comeback qui s'est avéré bien plus productif que ce l'on pouvait penser à ce moment-là. Horford a retrouvé ses jambes de 20 ans et été l'un des points d'ancrage d'un groupe avec lequel il a disputé les Finales NBA en 2022.

Brad Stevens ne veut plus risquer de perdre le quintuple All-Star comme en 2019, lorsqu'il avait filé à Philly. Du coup, comme l'annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN, Al Horford vient de signer une prolongation de contrat de deux ans, jusqu'en 2025, pour 20 millions en tout.

Horford, 36 ans, n'a évidemment plus le même impact statistique que lors de ses meilleures saisons en NBA, mais sa présence et son leadership sont encore importants. L'ex-Gator de Florida joue 31 minutes par match au sein de l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue, pour 10.9 points, 6.3 rebonds et 55.5% d'adresse.

