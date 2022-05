Les Boston Celtics ne sont plus qu'à une victoire de retrouver les Finales NBA, 12 ans après leur dernière apparition. Ils le doivent évidemment à leurs deux meilleurs scoreurs, Jayson Tatum et Jaylen Brown, ainsi qu'à leur collectif si hermétique sur le plan défensif. Rendons tout de même hommage à deux joueurs absolument fondamentaux pour Boston dans cette série et dans la manière dont elle a tourné en faveur des Celtics : Al Horford et Robert Williams III.

Après le succès de Boston dans le game 5 à Miami, le côté crucial de la paire d'intérieurs ne fait plus aucun doute. Il y a les statistiques individuelles bien sûr, elles sont plutôt intéressantes, mais il y a surtout l'impact direct et concret sur l'essentiel : le résultat.

Lors des matches où Al Horford et Robert Williams ont joué tous les deux, les Celtics sont à 5-0 contre le Heat. Plus impressionnant, Boston affiche un différentiel de +105 dans ces circonstances, avec des vraies victoires bien larges à chaque fois : +17, +30, +25, +20, +13. Lorsque le Dominicain et "Time Lord" ont fait défaut, soit ensemble, soit seulement l'un d'entre eux, les Celtics n'ont remporté aucun des trois matchs contre Miami.

Horford est peut-être le joueur le plus bluffant de Boston ces derniers mois. Son retour à un niveau élite sur le plan défensif, mais aussi du playmaking, est indissociable des bons résultats de son équipe. On a tous en tête son excellente série face à Milwaukee.

Le quintuple All-Star semble encore plus dominant lorsque Williams est à ses côtés dans un registre de "crasher" capable de dévaler le terrain dans les deux sens et d'éreinter ses vis à vis mieux que personne, tout en étant extrêmement dissuasif dans la protection du cercle. Même diminué en raison de douleurs au genou et contraint d'être prudent en termes de minutes jouées, Williams est déterminant.

Horford a joué 4 matches sur 5 dans cette série contre Miami, Boston en a remporté trois. Robert Williams, qui a loupé le game 3, affiche le même bilan. Leur association est l'une des forces du groupe d'Ime Udoka et le sera aussi si les Celtics finissent le job ce weekend pour retrouver les Finales.