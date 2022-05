Celtics @ Heat : 93-80

Miami Heat - Boston Celtics : 2-3

On sentait le Miami Heat sans jus, ni sérénité, au game 4 et l'impression s'est confirmée cette nuit. Les Floridiens ont été séchés à domicile par les Celtics (93-80) et iront à Boston ce week-end pour tenter de sauver leur peau. Les joueurs d'Ime Udoka, eux, touchent au but et ont clairement pris l'avantage psychologique dans cette série après avoir signé une deuxième victoire consécutive. S'ils l'emportent devant leur public, Jayson Tatum et ses camarades emmèneront la franchise en Finales NBA pour la première fois depuis 12 ans !

Malgré un début de match plutôt réussi (+5 à la mi-temps), Miami a de nouveau affiché des difficultés offensives et physiques pour tenir la distance. Le retour des vestiaires en deuxième mi-temps a tout simplement été un calvaire. Après 6 minutes de jeu dans le 3e quart-temps, Boston était sur un 24-2. Les Celtics ont haussé le ton défensivement en ne laissant que 38 points à leurs hôtes sur les deux derniers actes et en faisant baisser leur adresse jusqu'à 31.9%.

L'adresse extérieure (7/45 à 15.6%) a été de nouveau problématique pour la troupe d'Erik Spoelstra, au même titre que l'incapacité à aller sur la ligne (15 lancers). C'est autant dû à la défense herculéenne des Celtics, qui ont retrouvé Marcus Smart pour l'occasion, qu'au fait que le Heat semble totalement HS, avec des joueurs exténués ou absents.

Tyler Herro était de nouveau forfait pour ce match et certains joueurs de Miami auraient presque dû en faire autant. Kyle Lowry (0 point, 0 passes en 26 minutes), Max Strus (0/9) et même Jimmy Butler, toujours vaillant mais très loin de son meilleur niveau (13 pts à 4/18) ont été à côté de la plaque offensivement. On ne pourra en revanche cette fois rien reprocher à Bam Adebayo (18 pts, 10 rbds à 8/15) en termes de prise d'initiative.

Du côté des Celtics, tout le monde semble conscient qu'un vrai virage est survenu lors du game 4. Le groupe respire la confiance et est capable de monter en régime brutalement, à l'instar de ce démarrage de troisième quart-temps phénoménal.

Jaylen Brown, qui semblait un peu en dedans en première mi-temps, a été très incisif après le repos pour boucler le match avec 25 points au compteur à 10/19. Jayson Tatum, son partenaire du tandem de JayJay flingueurs, est passé à un assist du triple-double : 22 points, 12 rebonds, 9 passes, bien qu'il n'ait pas livré sa meilleure prestation des playoffs (7/20 et 5 TO). Al Horford (16 pts, 7 rbds, 5 pds, 2 blks) et Derrick White (14 pts, 5 pds en sortie de banc), sublimé par la paternité, ont eux aussi été précieux.