Les fiches joueurs de la semaine : Giannis et Kawhi

Toutes les semaines, je vous présente les graphiques des joueurs de la semaine que j'ai créé.

Pour ça, je prends 7 stats, avec les données sur la saison 2024-205, toutes rapportés sur 36 minutes pour pouvoir comparer les joueurs. Ces stats sont:

Aujourd'hui, je vous présente ceux de Giannis et de Kawhi, à retrouver sur mon twitter!

Player of the Week time! 🔥

Every week, I drop radar charts to break down the @NBA top performers.

This week’s stars: @Giannis_An34 and @kawhileonard🌟

Who had the most impressive week? Let’s talk! ⬇️ pic.twitter.com/dFoLpgCTNW

— Hugo Mayca (@fr_analytics) April 7, 2025