Al Horford, spécialiste NBA des Games 7

Un seul joueur a disputé plus de Game 7 qu’Al Horford dans l’Histoire de la NBA. Des manches décisives qui lui réussissent bien.

Al Horford sait ce qui l’attend ce soir pour l’ultime duel entre les Boston Celtics et le Miami Heat. Peut-être mieux que quiconque sur le terrain. Les deux équipes sont expérimentées mais aucun des joueurs présents dans le Massachusetts ou en Floride n’ont disputé autant de Games 7 que lui. En fait, il n’y a même qu’un seul basketteur dans l’Histoire de la ligue qui en a joué plus : Ray Allen, avec 11 Game 7 au compteur. Le pivot dominicain va participer à son dixième match de la sorte, égalant ainsi Paul Pierce et Bill Russell.

Le classement est truffé de joueurs des Celtics. Tout simplement parce que Boston en a disputé beaucoup plus que n’importe quelle autre franchise : 37 (en comptant celui qui arrive) contre par exemple 24 pour les Lakers, deuxièmes.

Al Horford ne les a pas tous joués avec Boston. Il en a connu déjà Atlanta. Les Games 7 lui réussissent plutôt bien puisqu’il est sorti vainqueur à 7 reprises en 9 confrontations jusqu’à présent.

